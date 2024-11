Hlavný ekonóm ECB podporil ďalšie zníženie úrokov

Paríž 25. novembra (TASR) - Hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky (ECB) Philip Lane sa vyslovil za ďalšie zníženie úrokových sadzieb v záujme podpory hospodárstva eurozóny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Menová politika by nemala zostať reštriktívna príliš dlho, aby nebrzdila hospodársky rast, povedal Lane v rozhovore pre pondelkové vydanie francúzskeho denníka Les Echos. Pre ECB to znamená, že bude musieť pokračovať v postupnom znižovaní úrokových sadzieb, dodal. Ďalšie uvoľnenie menovej politiky sa očakáva na najbližšom zasadaní ECB v polovici decembra. Banka naposledy znižovala úroky v októbri a svoju depozitnú sadzbu posunula smerom nadol o 0,25 percentuálneho bodu na 3,25 %.



Hlavný ekonóm ECB sa vyjadril aj k potenciálnej hrozbe nových protekcionistických opatrení, ktoré by mohla zaviesť administratíva budúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rozsah problému bude závisieť od toho, aký rozšírený bude protekcionizmus a ako rýchlo sa bude uplatňovať, povedal Lane, podľa ktorého ECB pracuje so širokou škálou scenárov. "Ak sa clá zvýšia rýchlo a plošne, európske spoločnosti budú mať málo času na prípravu a riziko veľkého narušenia je veľmi vysoké," varoval Lane.