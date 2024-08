Hlavný ekonóm ECB považuje reštriktívnu politiku za stále potrebnú

Jackson Hole 25. augusta (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) napreduje pri znižovaní inflácie smerom k svojmu dvojpercentnému cieľu. Úspech ale ešte nie je istý, takže reštriktívna menová politika je stále potrebná. Vyhlásil to hlavný ekonóm ECB Philip Lane. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



ECB po rekordnej sérii zvyšovaní v júni prvýkrát posunula úrokové sadzby smerom nadol. Všeobecne sa očakáva, že na najbližšom zasadnutí 12. septembra tvorcovia menovej politiky opäť znížia sadzby.



"Moje predbežné hodnotenie účinnosti menovej politiky ECB je také, že čo sa týka jej hlavného cieľa, dosiahol sa dobrý pokrok," povedal Lane v týchto dňoch na výročnom sympóziu centrálnych bankárov v americkom Jackson Hole. Zároveň pripomenul, že podľa aktuálnych projekcií sa rast cien vráti na cieľovú úroveň až koncom roka 2025. "Menová politika bude musieť zostať v reštriktívnom pásme tak dlho, ako to bude potrebné na usmernenie procesu dezinflácie smerom k včasnému návratu k cieľu," vysvetlil.



ECB v júni znížila úrokové sadzby, prvýkrát od roku 2019. Minulý mesiac sadzby nezmenila a jej predstavitelia naznačili, že svoj postoj môžu prehodnotiť v septembri. Účastníci zasadnutia sa podľa protokolu, ktorý zverejnila ECB tento týždeň, zhodli, že príliš dlhé udržiavanie sadzieb na vysokej úrovni by mohlo poškodiť ekonomiku. Zápis tiež naznačil, že septembrovú schôdzku považujú za ideálny čas na prehodnotenie miery reštriktívnej menovej politiky, pričom zdôraznili, že je dôležité pristupovať k tejto otázke s otvorenou mysľou.