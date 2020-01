Hlavný index burzy Dow Jones prvýkrát prekonal 29.000 bodov

New York 10. januára (TASR) - Hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average zaznamenal v piatok nový rekord, keď prvýkrát prekročil hranicu 29.000 bodov. Čiastočne k tomu prispela správa z amerického ministerstva práce, podľa ktorej sa nezamestnanosť v závere minulého roka udržala na najnižšej úrovni za posledných 50 rokov, aj keď tvorba nových pracovných miest bola slabšia, než sa čakalo.



Americké ministerstvo práce v piatok informovalo, že v USA vzniklo v decembri 145.000 nových pracovných miest. To je podstatne menej, než očakávali analytici, ktorí počítali s vytvorením 164.000 nových pracovných pozícií. Na porovnanie, v novembri sa v USA (po revízii smerom nadol) vytvorilo 256.000 nových miest.



Na druhej strane, aj oznámený počet nových pracovných miest je dostatočný na to, aby americká ekonomika pokračovala v raste. Navyše, miera nezamestnanosti sa v decembri udržala na úrovni 3,5 %, čo predstavuje 50-ročné minimum.



Hlavný index Dow Jones vzrástol spočiatku o 46 bodov (0,2 %) na 29.003,10 bodu, potom sa posunul na 29.009 bodov. O 0,2 % sa zvýšil aj širší index S&P 500 a kompozitný index Nasdaq pridal 0,3 %. Neskôr sa index Dow Jones mierne skorigoval a približne o 16.30 h SEČ sa pohyboval okolo 28.985 bodov.