Hlavný index Dow Jones aj S&P 500 vzrástol na rekordné úrovne

New York 25. novembra (TASR) - Hlavný index newyorskej burzy Dow Jones vzrástol na nový rekord a rekordnú hodnotu zaznamenal aj širší index S&P 500. Trhy tak zareagovali na rozhodnutie novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa nominovať na post ministra financií investora Scotta Bessenta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Trump ukončil niekoľko týždňov trvajúce špekulácie o tom, kto by sa mal stať ministrom financií a v piatok (22. 11.) oznámil, že na post ministra financií nominuje Bessenta. Viacerí z investorov sú presvedčení, že Bessent aj v prípade plnenia predvolebných sľubov Trumpa vo fiškálnej a obchodnej oblasti bude robiť kroky potrebné na zníženie vysokých výdavkov a vládneho dlhu.



Hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average dosiahol do 15.50 h SEČ rekordných 44.753,77 bodu. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená zvýšenie o 459,25 bodu (1,03 %).



Širší index burzy S&P 500 vzrástol o 43,12 bodu (0,72 %) na 6012,50 bodu, čo rovnako predstavuje nový rekord. Rast zaznamenal aj kompozitný index Nasdaq, ktorý vzrástol o 153,88 bodu (0,81 %) na 19.157,53 bodu.