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Hlavný index frankfurtskej burzy DAX 40 vzrástol na nový rekord
Kľúčový index DAX 40 vzrástol na záver utorkového obchodovania o 0,77 % a uzatvoril ho na úrovni 26.202,35 bodu.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 4. augusta (TASR) - Kľúčový index burzy vo Frankfurte nad Mohanom DAX 40 zaznamenal v utorok ďalší rekord, keď prekonal 26.202 bodov. Iba deň predtým sa prvýkrát v histórii dostal nad hranicu 26.000 bodov. Informovala o tom agentúra DPA.
Kľúčový index DAX 40 vzrástol na záver utorkového obchodovania o 0,77 % a uzatvoril ho na úrovni 26.202,35 bodu. Podobne ako v pondelok (3. 8.) aj v utorok náladu na trhu ovplyvnili informácie o rokovaniach USA a Iránu. Tie by podľa Spojených štátov mohli viesť k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu, kľúčovej námornej trasy na prepravu ropy, skvapalneného zemného plynu (LNG) a ďalších komodít.
Aj index MDAX pre stredne veľké podniky pokračoval v utorok v raste. Na záver obchodovania vzrástol o 0,15 % a obchodovanie uzatvoril na úrovni 32.559,91 bodu.
Kľúčový index DAX 40 vzrástol na záver utorkového obchodovania o 0,77 % a uzatvoril ho na úrovni 26.202,35 bodu. Podobne ako v pondelok (3. 8.) aj v utorok náladu na trhu ovplyvnili informácie o rokovaniach USA a Iránu. Tie by podľa Spojených štátov mohli viesť k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu, kľúčovej námornej trasy na prepravu ropy, skvapalneného zemného plynu (LNG) a ďalších komodít.
Aj index MDAX pre stredne veľké podniky pokračoval v utorok v raste. Na záver obchodovania vzrástol o 0,15 % a obchodovanie uzatvoril na úrovni 32.559,91 bodu.