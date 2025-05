Hlavný index nemeckej burzy DAX vzrástol na nový rekord

Frankfurt nad Mohanom 27. mája (TASR) - Vedúci index nemeckej burzy vzrástol v utorok na nové historické maximum, keď prekonal 24.160 bodov. Od začiatku roka tak zaznamenal rast o viac než pätinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Hlavný index burzy vo Frankfurte nad Mohanom DAX dosiahol v utorok 24.161 bodov, pričom hranicu 24.000 bodov prvýkrát prekonal pred siedmimi dňami. Od začiatku tohto roka tak vzrástol o 21 %.



Náladu na trhu podporil odklad zavedenia amerických ciel na dovoz tovarov z Európskej únie o viac než mesiac. Americký prezident Donald Trump minulý týždeň oznámil, že od 1. júna uvalí na výrobky z EÚ 50-percentné clo, pretože, ako tvrdí, obchodné rokovania nepostupujú dostatočne rýchlo. Po telefonickom rozhovore so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou však zavedenie ciel odložil do 9. júla. V pondelok (26. 5.) boli trhy v USA pre sviatok zatvorené a očakáva sa, že v utorok otvoria rastom.



Rast nemeckého akciového trhu v poslednom období do veľkej miery podporujú akcie zbrojárskych spoločností. Nemecký parlament totiž v marci schválil kľúčový balík, ktorý počíta s financovaním zvýšenia výdavkov na obranu. Akcie nemeckého zbrojárskeho koncernu Rheinmettal sa v utorok predávali po 1882 eur. To je viac než trojnásobok hodnoty zo začiatku roka a viac než 20-násobok hodnoty od invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022. Aj ďalšie zbrojárske firmy ako Renk a Hensoldt vykázali v rámci indexu pre stredne veľké spoločnosti MDax dobré výsledky.