Hlavný index nemeckej burzy DAX zaznamenal najlepší rok od roku 2019
DAX uzatvoril utorkové skrátené obchodovanie na úrovni 24.490,41 bodu. Obchodovanie tak ukončil blízko rekordu 24.771 bodov, ktorý zaznamenal 10. októbra.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 30. decembra (TASR) - Hlavný index nemeckej burzy DAX ukončil posledný deň obchodovania rastom, pričom nakrátko prekročil 24.500 bodov. Uzatvoril síce pod touto hranicou, tohtoročné obchodovanie však ukončil relatívne blízko historického maxima zaznamenaného na začiatku októbra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Za celý december vzrástol DAX o 2,7 %. Vývoj indexu v poslednom mesiaci roka tak prispel k tomu, že za celý rok evidoval rast o 23 % a zaznamenal najlepší rok od roku 2019. Rast kľúčového indexu burzy vo Frankfurte nad Mohanom tak prekonal vývoj hlavného indexu eurozóny Euro Stoxx, ako aj kľúčového indexu newyorskej burzy Dow Jones Industrial. Čiastočne sa však pod to podpísal fakt, že v období medzi Vianocami a Novým rokom je aktivita na trhoch nižšia, čo vedie pri niektorých akciách k výraznejším výkyvom.
Vývoj DAX je v ostrom kontraste s vývojom nemeckej ekonomiky. Investori sa však často nezameriavajú na súčasnú situáciu, ale na budúce zisky. Navyše, 40 firiem kótovaných v rámci DAX je silne aktívnych na zahraničných trhoch a veľkú časť svojich tržieb generujú mimo Nemecka.
Analytik Thomas Altmann zo spoločnosti QC Partners súhlasí s mimoriadne dobrým rokom pre DAX, upozorňuje však na fakt, že sa to týka takmer výhradne prvého polroka. DAX zaznamenal tento rok rekordnú hodnotu celkovo 34-krát, z toho 31 rekordov padlo v prvých šiestich mesiacoch roka. V 2. polroku dosiahol hlavný index nemeckej burzy nové historické maximum iba trikrát.
