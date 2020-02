Hlavný index newyorskej burzy Dow Jones opäť klesol o vyše 1000 bodov

New York 28. februára (TASR) - Hlavný index newyorskej burzy zaznamenal aj v piatok pokles o viac než 1000 bodov, už tretíkrát tento týždeň, a všetky tri kľúčové indexy americkej burzy smerujú k najhoršiemu týždňu od finančnej krízy v roku 2008. Je to dôsledok rýchlo sa šíriaceho nového koronavírusu, ktorý na trhoch vyvoláva obavy z ďalšieho vývoja svetovej ekonomiky.



Do 16.03 h SEČ dosiahol hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average 24.708,56 bodu. To znamená pokles o 1058,08 bodu alebo o 4,11 %. Širší index S&P 500 klesol o 3,99 % na 2859,85 bodu a od rekordu na záver obchodovania v minulom týždni sa prepadol už o viac než 12 %.



Aj technologický index Nasdaq Composite pokračuje v tomto trende. Klesol o 3,43 % na 8272,51 bodu.