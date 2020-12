Hlavný index tokijskej burzy vzrástol na viac ako 30-ročné maximum

Tokio 29. decembra (TASR) - Hlavný index tokijskej burzy Nikkei 225 zaznamenal v utorok rast o takmer 3 %, pričom dosiahol viac ako 30-ročné maximum. Náladu investorov zvýšilo podpísanie balíka na podporu americkej ekonomiky dosluhujúcim prezidentom USA Donaldom Trumpom, ako aj následné viac ako strojnásobenie príspevku pre Američanov Snemovňou reprezentantov.



Index Nikkei 225 vzrástol v závere utorkového obchodovania o 714,12 bodu (2,66 %) a obchodovanie uzatvoril na úrovni 27.568,15 bodu. To je najvyššia hodnota indexu od 16. augusta 1990 a zároveň najvýraznejší denný rast od polovice júna.



Výrazne vzrástol aj širší index Topix, ktorý uzatvoril na viac ako dvojročnom maxime. Index vzrástol o 31,14 bodu (1,74 %) na 1819,18 bodu. To je najvyššia hodnota indexu od októbra 2018.



Trump po niekoľkých dňoch odkladu podpísal v nedeľu (27. 12.) balík na pomoc firmám a obyvateľom zasiahnutým pandémiou nového koronavírusu v hodnote takmer 900 miliárd USD (736,56 miliardy eur). Ten je súčasťou širšieho zákona, ktorý zahrnuje aj vyčlenenie 1,4 bilióna USD na financovanie vládnych inštitúcií do konca septembra. Navyše Snemovňa reprezentantov v pondelok schválila zvýšenie príspevku pre Američanov zo 600 USD na 2000 USD, čo Trump požadoval. Senát by o zvýšení príspevku mal rozhodovať v utorok.



(1 EUR = 1,2219 USD)