Hlavný index tokijskej burzy stúpol na najvyššiu úroveň od júla 1990

Tokio 29. mája (TASR) - Kľúčový index tokijskej burzy Nikkei v pondelok vzrástol, pričom nakrátko sa dostal na najvyššiu úroveň za takmer 33 rokov. Náladu na japonskom akciovom trhu zvýšila dohoda v USA o dlhovom strope a oslabenie japonskej meny, čo znamená podporu pre exportérov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Hlavný index tokijskej burzy Nikkei uzatvoril pondelkové obchodovanie na úrovni 31.233,54 bodu, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená rast o 317,23 bodu (1,03 %). Na začiatku obchodovania nakrátko vzrástol až na 31.560,43 bodu. To bola najvyššia hodnota indexu od júla 1990.



O viac než percento sa zvýšil aj širší index Topix. Ten vzrástol počas obchodovania o 1,36 % na 2175,13 bodu, neskôr sa však rast spomalil a pondelkové obchodovanie uzatvoril na úrovni 2160,65 bodu. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 0,69 %.



Náladu na japonskom akciovom trhu podporila dohoda medzi americkým prezidentom Joeom Bidenom a predsedom Snemovne reprezentantov, republikánom Kevinom McCarthym o rozpočte a dlhovom strope, ako aj pokles kurzu jenu oproti doláru. V obidvoch prípadoch to predstavuje podporu pre japonských vývozcov, čo sa odrazilo napríklad na vývoji akcií automobiliek či technologických firiem.