Hlavný index tokijskej burzy vzrástol na nové takmer 33-ročné maximum

Tokio 5. júna (TASR) - Kľúčový index tokijskej burzy uzatvoril pondelkové obchodovanie na novom takmer 33-ročnom maxime. Japonské trhy podporil rast na trhoch USA v závere minulého týždňa po tom, ako Spojené štáty zverejnili, že v máji sa v USA vytvorilo omnoho viac nových pracovných miest, než sa čakalo. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Hlavný index tokijskej burzy Nikkei uzatvoril pondelkové obchodovanie na úrovni 32.217,43 bodu. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 693,21 bodu (2,2 %) a najvyššiu úroveň od 20. júla 1990.



Na novom takmer 33-ročnom maxime ukončil pondelkové obchodovanie aj širší index Topix. Vzrástol o 37,09 bodu (1,70 %) na 2219,79 bodu. To je najvyššia hodnota od 1. augusta 1990.



"Trhy reagovali na piatkový (2. 6.) rast amerického trhu," povedal Šigetoši Kamada z oddelenia výskumu v spoločnosti Tachibana Securities. Navyše investori očakávajú, že japonská centrálna banka ponechá svoju menovú politiku uvoľnenú, dodal. Nasledujúce dvojdňové zasadnutie Bank of Japan sa začne 15. júna.