Hlavný index tokijskej burzy zaznamenal druhý najvýraznejší pokles

Tokio 2. augusta (TASR) - Japonské akcie ukončili piatkové obchodovanie výrazným poklesom v reakcii na pokles akcií na Wall Street, kde náladu výrazne ovplyvnili najnovšie údaje o aktivite vo výrobnom sektore USA. Tie zvýšili obavy o vývoj americkej ekonomiky. Navyše, na japonský akciový trh zapôsobil aj rast kurzu jenu. Informovala o tom agentúra AFP.



Hlavný index tokijskej burzy Nikkei 225 ukončil obchodovanie na úrovni 35.909,70 bodu. To znamená pokles o 2216,63 bodu, alebo 5,81 %. Znamená to druhý najprudší bodový pokles v histórii a z pohľadu percent najprudší pokles od marca 2020, keď nastúpila pandémia nového koronavírusu. Širší index tokijskej burzy Topix zaznamenal pokles o 166,09 bodu (6,14 %) a obchodovanie uzatvoril na úrovni 2537,60 bodu.



Japonská burza reagovala na vývoj v New Yorku v predchádzajúcom dni. Všetky tri kľúčové indexy na Wall Street ukončili obchodovanie výrazným poklesom po tom, ako nepriaznivé údaje o aktivite vo výrobnom sektore USA vyvolali obavy z recesie v Spojených štátoch. Najvýraznejšie klesol technologický index Nasdaq, a to o 2,3 %.



Aktivita vo výrobnom sektore USA zrýchlila v júli tempo poklesu, pričom zaznamenala najhorší výsledok za osem mesiacov, oznámil Inštitút pre riadenie zásob (ISM). Na vývoj v sektore mali vplyv nové objednávky aj produkcia, keď v obidvoch prípadoch bolo zaznamenané prudké zrýchlenie poklesu.



"Pokles akcií v New Yorku, ale aj zvýšenie úrokových sadzieb zo strany japonskej centrálnej banky a posilnenie kurzu jenu do veľkej miery ovplyvnili náladu na trhu," uviedli analytici zo spoločnosti Daiwa Securities.



Bank od Japan (BOJ) v stredu (31. 7.) zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu o 15 bázických bodov na 0,25 %. Urobila tak druhýkrát v tomto roku, čo zároveň znamená druhé zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby za posledných 17 rokov. V reakcii na rozhodnutie BOJ kurz jenu oproti doláru posilnil, pričom v piatok dosiahol 149,24 JPY/USD. Pred stredajším oznámením BOJ dosahoval približne 152 JPY/USD.