Hlavný nemecký index DAX dosiahol nové historické maximum
V stredu uzatvoril obchodovanie vo Frankfurte nad Mohanom so ziskom 0,9 % na úrovni 25.122 bodov.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 7. januára (TASR) - Hlavný nemecký akciový index Dax pokračuje v prepisovaní rekordov. V stredu uzatvoril obchodovanie vo Frankfurte nad Mohanom so ziskom 0,9 % na úrovni 25.122 bodov, čo predstavuje nové historické maximum. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Investori privítali pozitívne hospodárske údaje vrátane správ o náraste počtu pracovných miest v súkromnom sektore v USA a spomalení inflácie v eurozóne, čo nahráva očakávaniam, že centrálne banky nebudú zvyšovať úrokové sadzby. Napriek geopolitickému napätiu zostáva nálada na svetových burzách na začiatku roka optimistická.
Vzhľadom na vývoj svetovej ekonomiky pôsobí paradoxne, že akciové trhy prekvitajú, poznamenal Ulrich Kater, hlavný ekonóm spoločnosti Dekabank. Súčasná transformácia svetovej ekonomiky so sebou prináša obrovské investície, dodal, pričom poukázal na štátne programy v oblasti rozvoja infraštruktúry alebo obrovské výdavky na technológie využívajúce umelú inteligenciu.
Útok USA na Venezuelu podľa ekonóma zatiaľ tiež nevyvolal neistotu, ale skôr očakávania, že ceny ropy klesnú, čo zmierni inflačné tlaky a podporí globálny hospodársky rast. Zoznam rizík zahŕňa napríklad ďalšie vojenské konflikty alebo problémy súvisiace s nadmerným poskytovaním úverov technologickým firmám zameraným na umelú inteligenciu, uzavrel Kater.
