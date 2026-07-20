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Hlavný nemecký index DAX sa po nedávnych stratách stabilizoval
DAX uzatvoril v pondelok na úrovni 24.846,69 bodu so ziskom 0,06 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 20. júla (TASR) - Hlavný nemecký akciový index DAX sa po nedávnych stratách predbežne stabilizoval. Pozorovatelia trhu to pripisujú určitým náznakom uvoľnenia napätia na Blízkom východe, hoci situácia zostáva nejasná. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
DAX uzatvoril v pondelok na úrovni 24.846,69 bodu so ziskom 0,06 %. Index MDax stredne veľkých podnikov klesol o 0,58 % na 31.680,71 bodu. Hlavný index eurozóny EuroStoxx 50 uzavrel obchodovanie takmer bez zmeny.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje napísala, že sprostredkovatelia predložili Iránu návrh, na základe ktorého by začalo platiť desaťdňové prímerie s USA. Cieľom je nájsť spôsob, ako obnoviť dohodu o zastavení bojov z minulého mesiaca. Hovorca ministerstva zahraničných vecí v Teheráne medzitým potvrdil, že rokovania so Spojenými štátmi pokračujú cez sprostredkovateľov napriek útokom. Jemenskí povstalci podporovaní Iránom na druhej strane pohrozili Saudskej Arábii námornou blokádou zameranou na jej obchod s ropou.
DAX uzatvoril v pondelok na úrovni 24.846,69 bodu so ziskom 0,06 %. Index MDax stredne veľkých podnikov klesol o 0,58 % na 31.680,71 bodu. Hlavný index eurozóny EuroStoxx 50 uzavrel obchodovanie takmer bez zmeny.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje napísala, že sprostredkovatelia predložili Iránu návrh, na základe ktorého by začalo platiť desaťdňové prímerie s USA. Cieľom je nájsť spôsob, ako obnoviť dohodu o zastavení bojov z minulého mesiaca. Hovorca ministerstva zahraničných vecí v Teheráne medzitým potvrdil, že rokovania so Spojenými štátmi pokračujú cez sprostredkovateľov napriek útokom. Jemenskí povstalci podporovaní Iránom na druhej strane pohrozili Saudskej Arábii námornou blokádou zameranou na jej obchod s ropou.