Hlavný nemecký index Dax sa stabilizoval na vysokej úrovni
Frankfurt nad Mohanom 16. októbra (TASR) - Hlavný nemecký akciový index DAX zostal vo štvrtok stabilný na vysokej úrovni. Burzu vo Frankfurte nad Mohanom podporili okrem iného správy, že americký prezident Donald Trump sa plánuje telefonicky spojiť s ruskou hlavou štátu Vladimirom Putinom. Témou rozhovoru má údajne byť vojna na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Čiastočnú úľavu investorom poskytli aj správy z vysoko zadlženej susednej krajiny Francúzska, kde sa predbežne podarilo zabrániť hroziacemu kolapsu vlády. Index DAX uzavrel o 0,38 % vyššie na úrovni 24.272,19 bodu. Index MDAX, ktorý zahŕňa stredne veľké spoločnosti, vzrástol o 0,84 % na 30.036,68 bodu.
„Trhy kolíšu medzi nádejou a opatrnosťou“, ale zostali relatívne pokojné aj napriek obnovenej eskalácii v obchodnom spore medzi USA a Čínou, uviedol pre DPA analytik akciových trhov Timo Emden. „Pokiaľ sa tón medzi Washingtonom a Pekingom nevyostrí, obavy z eskalácie zostanú započítané v cenách, ale nebudú dominovať,“ dodal.
