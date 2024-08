Hlavný účtovník Wirecard odmieta zodpovednosť za falšovanie výkazov

Viedeň 19. augusta (TASR) - Bývalý hlavný účtovník spoločnosti Wirecard popiera, že by zohrával významnú úlohu pri falšovaní finančných výkazov nemeckého spracovateľa platieb, ktorý pred štyrmi rokmi skrachoval. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at



Stephan von Erffa pred krajinským súdom v Mníchove v pondelok vyhlásil, že konal v dobrej viere a účtovné podklady zaznamenával tak, ako ich dostával. "V žiadnom okamihu som nevedel nič o falšovaní. Predpokladal som, že je to pravda," zdôraznil.



Chýbajúce alebo oneskorené obchodné údaje z obchodov s partnermi v Ázii pripísal chaotickým pracovným metódam Olivera Bellenhausa, vedúceho zastúpenia spoločnosti Wirecard v Dubaji. Bellenhaus je v kauze Wirecard spoluobžalovaný a v súdnom procese vystupuje ako kľúčový svedok. Vypovedal, že na príkaz Erffa dodal do centrály skupiny v Aschheime pri Mníchove "želané čísla" z ázijského podniku. Von Erffa na to reagoval, že od Bellenhausa opakovane požadoval predbežné údaje o ázijských obchodoch a odpoveďou boli len ubezpečenia, že ich dostane.



Podnikanie v Ázii mal pod kontrolou manažér Jan Marsalek, pôvodom z Viedne, ktorý je už štyri roky na úteku. Tieto aktivity zabezpečovali leví podiel obratu a zisku spoločnosti Wirecard, ktorá skrachovala krátko na to, ako sa ukázalo, že v jej účtovníctve chýba 1,9 miliardy eur, ktoré boli údajne uložené na osobitných účtoch v Ázii.



Skutočnosť, že všetci traja údajní obchodní partneri v Ázii nepodávali správy alebo ich predkladali neskoro, von Effa podľa jeho slov neprekvapila. Predpokladal totiž, že údaje si mal vyžiadať Bellenhaus, "a ak sa to neiniciovalo, nič neprišlo", odpovedal von Effa ma otázku súdu.