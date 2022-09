Hlavný úrok zvyšuje aj nórska centrálna banka

Oslo 22. septembra (TASR) - Po Európskej centrálnej banke (ECB), americkom Federálnom rezervnom systéme (Fed) a švajčiarskej centrálnej banke zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu v septembri aj centrálna banka v Nórsku, pričom kľúčový úrok sa dostal na najvyššiu úroveň za 11 rokov. Banka zároveň nevylúčila, že sadzbu zvýši aj na ďalšom zasadnutí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Menový výbor nórskej centrálnej banky Norges Bank vo štvrtok oznámil, že zvýšil hlavnú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov na 2,25 %. To je najvyššia úroveň sadzby od roku 2011.



Rozhodnutie výboru bolo v súlade s očakávaniami. Septembrové zvýšenie signalizovala Norges Bank už v auguste a potom opäť začiatkom septembra, neuviedla však, v akom rozsahu plánuje sadzbu zvýšiť. Analytici však počítali s tým, že kľúčová úroková sadzba pôjde nahor o 50 bázických bodov.



Norges Bank podobne ako ďalšie centrálne banky vo svete začala s výraznejším sprísňovaním menovej politiky v úsilí zmierniť vysokú infláciu. Tá sa síce v auguste mierne spomalila, stále sa však drží v blízkosti 34-ročného maxima zaznamenaného v júli. V auguste dosiahla 6,5 % oproti júlovej hodnote 6,8 %. To bola najvyššia miera inflácie v Nórsku od júla 1988.



Centrálna banka zároveň uviedla, že počas nasledujúceho zasadnutia o 1,5 mesiaca by mala ísť kľúčová sadzba opäť nahor. "S veľkou pravdepodobnosťou zvýšime hlavnú úrokovú sadzbu aj v novembri," uviedla Norges Bank vo vyhlásení. Očakáva sa, že počas nadchádzajúcej zimy posunie nórska centrálna banka hlavnú úrokovú sadzbu zhruba na 3 %.