Hlavným problémom obce Rákoš je podľa starostky nezamestnanosť

Rákoš 14. augusta (TASR) – Vysoká miera nezamestnanosti, ktorá dosahuje okolo 18 percent, patrí medzi hlavné problémy obce Rákoš v Revúckom okrese. Pre TASR to povedala starostka Lýdia Nemogová Gallová.



„Málo ľudí tu už pracuje. Priamo v dedine nemáme žiadnych zamestnávateľov, najbližším je píla v obci Nandraž,“ podotkla starostka. Za druhý problém považuje stav cestnej infraštruktúry. „Autobusových spojení síce máme dosť, ale cesty sú tu v zlom stave,“ dodala.



Naopak, pozitívom je podľa nej činnosť miestneho občianskeho združenia Rákošská cächa, ktoré realizuje napríklad projekty zamerané na rozvoj turizmu. Patrí medzi ne okrem iného vyznačenie turistických trás a náučných chodníkov na neďalekom vrchu Železník či vytvorenie banskej expozície v časti Rákošská Baňa.



„Som im za to nesmierne vďačná, lebo ako starostka na to nemám čas. Samozrejme, pomáham im, ako môžem. Chceli by sme napríklad v tej budove, kde je banícka expozícia, urobiť v pivnici akúsi maketu štôlne či bane. Pochopiteľne, bude to závisieť od financií,“ zakončila starostka.



Podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny patrí Revúcky okres medzi regióny s najvyššou nezamestnanosťou na Slovensku. Na základe aktuálnych júnových čísiel je v okrese miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni 17,47 percenta, čím sa v tomto ukazovateli radí na tretie miesto za susednú Rimavskú Sobotu a Kežmarok.