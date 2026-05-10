Hlavným rizikom ohrozujúcim finančnú stabilitu je vojna s Iránom
Tri štvrtiny respondentov označili geopolitické riziká za hlavný zdroj obáv, čím sa stali najčastejšie uvádzaným rizikom, a ropný šok vyvolaný vojnou označilo 70 % respondentov.
Autor TASR
Washington 10. mája (TASR) - Pokračujúca vojna s Iránom a jej vplyv na ceny a dodávky ropy podľa polročnej správy americkej centrálnej banky (Fed) sa dostali na vrchol zoznamu rizík ohrozujúcich finančnú stabilitu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Správa Fedu o finančnej stabilite, zverejnená v piatok (8. 5.), ukázala, že geopolitické riziká a ropný šok vzbudzujú medzi respondentmi najväčšie obavy, pričom medzi výrazné riziká zaradili aj umelú inteligenciu (AI) a súkromný úverový trh.
Tri štvrtiny respondentov označili geopolitické riziká za hlavný zdroj obáv, čím sa stali najčastejšie uvádzaným rizikom, a ropný šok vyvolaný vojnou označilo 70 % respondentov. Umelú inteligenciu a súkromný úverový trh uviedla ako potenciálnu hrozbu pre finančnú stabilitu polovica opýtaných.
Správa Fedu varuje, že dlhšie trvajúci konflikt na Blízkom východe, najmä ak by sa spojil s nedostatkom komodít a narušením dodávateľských reťazcov, by mohol zvýšiť infláciu a spomaliť rast ekonomiky USA aj inde vo svete. Výrazné cenové pohyby na trhoch s energiami by navyše mohli spôsobiť k napätie na trhoch.
Viacerí respondenti tiež uviedli, že inflačné tlaky vyvolané energetickým šokom by mohli prinútiť centrálne banky sprísniť menovú politiku aj napriek slabšiemu rastu ekonomiky. „Vyššie úrokové sadzby a inflácia by mohli mať významné finančné a ekonomické dôsledky vrátane poklesu cien aktív,“ varuje správa.
Prieskum tiež ukázal obavy, že financovanie investícií do umelej inteligencie je čoraz viac založené na dlhu, čo zvyšuje celkovú zadlženosť a krehkosť systému, a že AI by pri širokom rozšírení „mohla prispieť k oslabeniu trhu práce“.
