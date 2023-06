Hliadka Colného úradu Nitra zaistila vo vlaku väčšie množstvo cigariet

Nitra 13. júna (TASR) - Mobilné hliadky ozbrojených príslušníkov Colného úradu Nitra kontrolujúce vlakové súpravy zaistili väčšie množstvo cigariet počas kontroly vlakovej súpravy smerujúcej z Komárna do Bratislavy. Predbežné vyčíslenie daňového úniku je 640 eur, informovala o tom hovorkyňa Colného úradu Nitra Renáta Cebová.



Členovia mobilnej hliadky aj so služobným psom spozorovali na zastávke Komárno-závody nastupujúce dve osoby s podozrivo veľkým kufrom. Podozrivý kufor označil aj služobný pes. Hliadka preto osobu stojacu pri batožine vyzvala, aby ukázala svoju batožinu. Na to kontrolovaná osoba vyhlásila, že žiadnu nemá a daný kufor nepozná.



Po otvorení batožiny hliadka zistila, že sa v nej nachádza väčšie množstvo tabakových výrobkov neoznačených kontrolnou známkou, celkovo 240 kusov spotrebiteľských balení cigariet značky Marlboro Gold. Cigarety boli zaistené a prípad bol odovzdaný vyšetrovateľovi finančnej správy na ďalšie konanie.