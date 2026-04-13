Pondelok 13. apríl 2026
Finančná správa odhalila podozrivé vrecká. Čo sa v nich ukrývalo?

Ilustračná fotka. Foto: TASR - Finančná správa SR

Vzhľadom na okolnosti prípadu a podozrenie, že by mohlo ísť o nelegálne nakladanie s omamnými a psychotropnými látkami, hliadka okamžite kontaktovala políciu.

Autor TASR
Komárno 13. apríla (TASR) - Príslušníci finančnej správy odhalili v Komárne prípad, ktorý skončil podozrením zo závažnej drogovej trestnej činnosti. Hliadka ozbrojených príslušníkov Colného úradu Nitra počas kontroly skladových priestorov našla na policiach plastové krabice obsahujúce 258 vrecúšok s neznámou látkou, pri ktorých bolo na obale deklarované, že obsahujú THC do 0,3 percenta, informovala Finančná správa SR.

Vzhľadom na okolnosti prípadu a podozrenie, že by mohlo ísť o nelegálne nakladanie s omamnými a psychotropnými látkami, hliadka okamžite kontaktovala políciu. Prípad si na mieste prevzal vyšetrovateľ Policajného zboru, ktorý bude ďalej skúmať, či došlo k spáchaniu trestného činu.
Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte vesmír?