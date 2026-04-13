< sekcia Ekonomika
Finančná správa odhalila podozrivé vrecká. Čo sa v nich ukrývalo?
Vzhľadom na okolnosti prípadu a podozrenie, že by mohlo ísť o nelegálne nakladanie s omamnými a psychotropnými látkami, hliadka okamžite kontaktovala políciu.
Autor TASR
Komárno 13. apríla (TASR) - Príslušníci finančnej správy odhalili v Komárne prípad, ktorý skončil podozrením zo závažnej drogovej trestnej činnosti. Hliadka ozbrojených príslušníkov Colného úradu Nitra počas kontroly skladových priestorov našla na policiach plastové krabice obsahujúce 258 vrecúšok s neznámou látkou, pri ktorých bolo na obale deklarované, že obsahujú THC do 0,3 percenta, informovala Finančná správa SR.
Vzhľadom na okolnosti prípadu a podozrenie, že by mohlo ísť o nelegálne nakladanie s omamnými a psychotropnými látkami, hliadka okamžite kontaktovala políciu. Prípad si na mieste prevzal vyšetrovateľ Policajného zboru, ktorý bude ďalej skúmať, či došlo k spáchaniu trestného činu.
Vzhľadom na okolnosti prípadu a podozrenie, že by mohlo ísť o nelegálne nakladanie s omamnými a psychotropnými látkami, hliadka okamžite kontaktovala políciu. Prípad si na mieste prevzal vyšetrovateľ Policajného zboru, ktorý bude ďalej skúmať, či došlo k spáchaniu trestného činu.