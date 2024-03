Hlina: Chceme k priamym platbám agrovýbor a poslanecký prieskum v PPA

Bratislava 21. marca (TASR) - Opozícia chce zvolať budúci týždeň k meškajúcim priamym platbám pre farmárov mimoriadny parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Zároveň navrhne vykonať poslanecký prieskum v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Uviedol to vo štvrtok na brífingu opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS).



"Poslanci opozície sa spoločne dohodnú a v priebehu budúceho týždňa to dáme. Chceme zvolať mimoriadny výbor k situácii, ktorá je v slovenskom poľnohospodárstve. Zavoláme si ministra (pôdohospodárstva Richarda, pozn. TASR) Takáča (Smer-SD). Chceme robiť aj poslanecký prieskum na PPA. Čas dozrel, situácia je alarmujúca, dochádza k existenčnému ohrozeniu niektorých ľudí, ktorí za nič nemôžu. Nemôžu za to, že je niekto neschopný, zlý, alebo niekto má dokonca zlý úmysel," spresnil Hlina.



Vyzval vládnych poslancov, aby prestali s obštrukciami v parlamentnom výbore o priamych platbách. "Chceme poprosiť SPPK (Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru) ako vrcholný orgán poľnohospodárov, nech vyzve poslancov NR SR, aby prišli na (parlamentný) výbor. Nikto nehovorí, ako majú hlasovať - každý nech hlasuje, ako mu srdce hovorí, alebo ako mu kto rozkázal. Ale nech prídu. Chcem veriť, že SPPK takúto výzvu bude adresovať. Ak nie, potom bude zaujímavé sa pýtať, že prečo," zdôraznil.



Informoval, že v PPA zlyháva softvér. "Teraz sa dozvedáme, že softvér za 60 miliónov eur nie je schopný zaevidovať, kto má koľko hektárov, keď doň toto chcete vložiť. Funkcionalita softvéru je zlá, zlyháva. Otázka je, prečo. Či v tom je alebo nie je zámer," poznamenal poslanec NR SR.



Nefunkčnosť PPA môže podľa neho nahrávať privatizácii malých fariem finančnými skupinami. "Ide o to, že to, čo sa šuškalo, či sa nepreukazuje, že systém ďalšej privatizácie v slovenskom poľnohospodárstve nabieha takým spôsobom, že malých a stredných (farmárov) oslabuje, dostane ich na kolená cez finančné nástroje do dlhovej špirály. Potom niekto príde a dá im ponuku, ktorá sa neodmieta," doplnil Hlina. Ide v tomto prípade podľa neho o neférové konanie za účasti štátu.



Dodal, že SPPK zrušila krajské koordinačné stretnutie o spôsobe vyplnenia žiadostí na priame platby na rok 2024. "Je to účelovo odložené. Ďalšie informačné dni majú byť o mesiac, keď už poľnohospodár bude mať zasiate, zasadené. On má o tom vedieť teraz, aby vedel, ako má robiť metodiku," uzavrel poslanec.