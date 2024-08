Hlina: Je nevyhnutné riešiť Pečniansky les a zastaviť nevhodnú ťažbu

Bratislava 16. augusta (TASR) - Opozičný poslanec SaS Alojz Hlina vyzval generálneho riaditeľa Lesov Slovenskej republiky Tibora Menyharta, aby podal dovolanie v súvislosti s prehratým sporom o Pečniansky les, ktorý leží priamo oproti parlamentu. Na mimoriadny opravný prostriedok majú Lesy SR už iba mesiac, povedal v piatok na tlačovej konferencii. Upozornil taktiež na nevhodnú ťažbu dreva v Nízkych Tatrách, pri ktorej by malo dochádzať k odlesňovaniu na územiach, kde to nie je potrebné.



"Viete, za akú cenu bol ohodnotený ten pozemok? Je to 16.800 eur, jeden meter štvorcový vyšiel na sedem centov. To bol jeden hnusný podvod a tomuto sa musíme postaviť. Preto je tá výzva a žiadam a verím, že sa aj iní potom pripoja, generálneho riaditeľa, aby pracoval na tom, aby stihli dovolanie," priblížil Hlina v súvislosti s Pečnianskym lesom.



V súdnom spore so štátnymi lesmi bolo občianske združenie (OZ) Človek a strom a predmetom dlhoročného civilného sporu bola zámenná zmluva medzi oboma stranami z roku 2009. OZ Človek a strom vzniklo v máji 2008. Následne požiadalo Lesy SR o zámenu 24 hektárov pozemkov pod Pečnianskym lesom približne za rovnako veľké pozemky v Šiatorskej Bukovinke v okrese Lučenec.



Hlinovi sa tiež nepozdáva ťažba kalamitného dreva v Nízkych Tatrách, pričom podľa neho nedochádza k ťažbe tam, kde má, a ťaží sa na nevhodných miestach. Ako príklad Hlina uviedol nedostatočné ťažobné aktivity v oblasti Horehronia.



Opoziční poslanci vo výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie mali na prediskutovanie týchto tém navrhnúť stretnutie s generálnym riaditeľom Lesov SR, ktoré však odmietol. "To je aká arogancia, keď si generálny riaditeľ štátneho podniku dovolí napísať opozičným poslancom jemu príslušného výboru, že sa s nimi nestretne," pýtal Hlina.



V súvislosti s rúbaním lesov na území Nízkych Tatier sa vyjadrilo aj hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktoré vyzvalo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), aby okamžite zastavil deštrukciu slovenských národných parkov. Rovnako ako PS aj strana Demokrati podáva podnet Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcii týkajúci sa nelegálnej ťažby. K tej by malo dochádzať pre problémy s lykožrútmi.