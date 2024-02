Hlina: Minister Takáč by mal zvolať okrúhly stôl poľnohospodárov

Bratislava 20. februára (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) by nemal rozdeľovať poľnohospodárov na "dobrých" a "pomýlených". Uviedol to v utorok na brífingu poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Hlina (SaS) v súvislosti s pondelkovými (19. 2.) protestami malých farmárov a gazdov. Minister by mal podľa neho zvolať okrúhly stôl, kde by sa diskutovalo o problémoch agroodvetvia.



"Chcem vyzvať ministra Takáča, aby urobil veľký okrúhly stôl poľnohospodárov, nie iba vybraných, nie iba z SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinársky komora, pozn. TASR). Naozaj aj tých, ktorí boli včera (na proteste). To neboli pomýlení poľnohospodári, pomýlení gazdovia. To boli ľudia, ktorí ráno vstávajú ku krave a ktorí zaspávajú s tým, že majú dobytok a treba robiť. Tých, ktorí majú poľnohospodárstvo v srdci, nikto klamať nebude a nemal by ich ani nikto urážať," podčiarkol Hlina.



Stav v agrosektore je podľa neho zlý, o situácii sa však treba rozprávať a riešiť ju. "V pondelok neboli v uliciach pomýlení poľnohospodári. V uliciach boli poľnohospodári, ktorí majú problém. A ten problém im spôsobilo aj súčasné ministerstvo," podčiarkol.