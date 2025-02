Hlina: Pri obchodovaní s krajinami Južnej Ameriky treba byť opatrný

Bratislava 27. februára (TASR) - Pri obchodnej dohode s krajinami Južnej Ameriky treba byť veľmi opatrný. Skonštatoval to poslanec Národnej rady SR Alojz Hlina (SaS) v súvislosti so štvrtkovým protestom poľnohospodárov a potravinárov, ktorý sa uskutočnil na hraničnom priechode Holíč - Hodonín proti dohode Mercosur a dovozu potravín z tretích krajín. TASR o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.



Európska únia (EÚ) podľa jeho slov musí trvať na tom, že štandardy pre pestovanie a chov v Južnej Amerike budú rovnaké ako v Európe, ak chcú tieto produkty dovážať k nám za zvýhodnené clá. "Zároveň musí EÚ trvať na zastavení odlesňovania dažďových pralesov. Klčovanie pralesov nie je lokálny problém - ohrozuje klímu na globálnej úrovni. Ak majú byť colné sadzby zvýhodnené, musí byť jasne stanovené, za akých podmienok," priblížil.



EÚ má podľa neho možnosť chrániť nielen svojich poľnohospodárov a zdravie obyvateľov, ale aj celosvetovú klímu a nesmie pre predaj vystaviť poľnohospodárov, zdravie obyvateľstva a budúcnosť klímy riziku. "Keby som to vyjednával ja, trval by som na tom, že štandardy pre pestovanie a chov v krajinách Mercosuru musia byť rovnaké ako u nás," dodal.



Poľnohospodári a potravinári z Českej a Slovenskej republiky sa stretli na proteste vo štvrtok na hraničnom priechode Hodonín - Holíč s desiatkami kusov ťažkej poľnohospodárskej techniky. Protesty prebiehajú aj v Poľsku, Rumunsku a vo Francúzsku. Zúčastniť sa majú aj Nemci. Zároveň českí poľnohospodári organizujú samostatné protestné akcie na viacerých miestach.



Kľúčovou požiadavkou protestujúcich poľnohospodárov je, aby všetky dovážané poľnohospodárske výrobky spĺňali prísne normy EÚ týkajúce sa kvality, udržateľnosti a bezpečnosti potravín.