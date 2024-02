Hlina: Sneh je výhovorkou agrorezortu na nevyplácanie platieb farmárom

Bratislava 16. februára (TASR) - Sneh na poliach je výhovorkou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na nevyplácanie platieb poľnohospodárom. Uviedol to v piatok na brífingu poslanec Národnej rady SR za opozičnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Alojz Hlina pred bratislavskou budovou Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), pred ktorú priviezol snežné delo.



"Slovenskí poľnohospodári nemajú stále vyplatenú veľkú časť priamych platieb. Niekde na úrovni 40 % z celkového objemu bolo doteraz vyplatených, stále chýba 60 %. Dôvodov je viac, výhovoriek je plný batoh. Jedna z výhovoriek, ktorá sa objavuje v komunikácii pána ministra (pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča, Smer-SD, pozn. TASR) je, že sa musia vykonávať kontroly," priblížil Hlina.



"Áno, to rešpektujem. Musia sa vykonávať kontroly. Ja som sa ho viackrát pýtal, prečo sa kontroly nevykonávajú, keď sa majú vykonávať. Rozprával sa so mnou ako s malým chlapcom, že sa tomu nerozumiem, že ako sa môžu robiť kontroly na poli, keď je 30 cm snehu," povedal opozičný poslanec.



Poznamenal, že práve túto zimu nebol takmer nikde sneh. "Ja som pôvodom z Oravy a aj tam bol túto zimu sneh asi dvakrát, a keď bol, tak sa udržal asi dva dni. Tak by ma zaujímalo - nerobia sa kontroly a nevyplácajú sa platby, lebo bol sneh na poliach. Pýtam sa, že kde bol sneh? Na túto otázku som nedostal odpoveď, lebo minister na ňu nemá čo povedať, lebo je to len a len výhovorka," podčiarkol.



Oznámil zároveň, že doviezol pred budovu PPA snežné delo. "Ak teda mieni vládna koalícia pokračovať v klamaní poľnohospodárov, prečo PPA nevypláca platby, tak nech snežným delom niečo zasnežia. Keď nenapadá sneh, snežnými delami sa sneh dá vytvoriť. Asi by toto bolo riešením - treba zasnežiť tie polia, ktoré mali byť kontrolované, aby tá výhovorka bola na mieste," dodal Hlina.