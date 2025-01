Hlina:SPF a Lesy SR by mali pre kyberútok urobiť pasportizáciu majetku

Bratislava 31. januára (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) a štátny podnik Lesy Slovenskej republiky by v kontexte kybernetického útoku na kataster nehnuteľností mali vykonať pasportizáciu majetku, ktorý spravujú. Vyzvali ho na to v piatok v Bratislave na tlačovej besede opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) pred budovou SPF poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Alojz Hlina a predseda mimoparlamentnej strany Maďarské fórum Zsolt Simon. Hlina chce materiál s uvedenou výzvou predložiť na budúci týždeň na rokovanie Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.



"My dnes chceme, aby zaznela výzva, hlavne na Slovenský pozemkový fond a Štátne lesy, aby vykonali pasportizáciu svojho majetku, ktorý mali. Aj v kontexte toho, čo sa stalo na katastri, teda nech sa zrkadlovo porovná, či je všetko tak, ako naozaj má byť," priblížil Hlina.



"Skúsim predložiť v pondelok (3. 2.) alebo v utorok (4. 2.) na rokovanie Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie návrh na doplnenie programu, aby SPF a Štátne lesy vykonali pasportizáciu svojho majetku," avizoval poslanec NR SR.



Podľa Simona prešiel už skoro mesiac a nikto nevie, odkiaľ kybernetický útok na kataster prišiel. "Nevieme sa pozrieť na údaje v katastri tak, ako sme sa mohli pozrieť predtým. Dospeli sme teda k záveru, že by bolo vhodné, aby všetky štátne inštitúcie, ktoré spravujú majetok štátu, nielen pôdu neznámych vlastníkov, mali vykonať pasportizáciu a mali by predložiť o tom jednu správu do Národnej rady SR," doplnil Simon.