Hlinikáreň Slovalco definitívne zastaví výrobu primárneho hliníka

Žiar nad Hronom 17. augusta (TASR) – Hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hronom definitívne zastaví výrobu primárneho hliníka. Rozhodnutie je reakciou na vysoké ceny elektriny a nedostatočné kompenzácie zo strany štátu, na ktoré v uplynulých dvoch rokoch podnik upozorňuje. Odstavenie pecí sa dotkne 300 zamestnancov spoločnosti. TASR o tom v stredu informoval vedúci oddelenia integrovaných systémov spoločnosti Peter Oťapka.



Slovalco svoje rozhodnutie vysvetľuje tým, že vzhľadom na vysoké ceny elektriny na rok 2023 je výroba hliníka v budúcom roku pre podnik ekonomicky neudržateľná. Problémom sú podľa hlinikárne aj nedostatočné kompenzácie zo strany štátu určené pre energeticky náročný priemysel, vysoké ceny emisných povoleniek a nízke ceny hliníka.



"Slovensko nezaviedlo konkurencieschopný rámec Európskej únie na kompenzáciu nepriamych CO2 nákladov, čo znemožnilo Slovalcu uzavrieť dlhodobú zmluvu na dodávku elektrickej energie. Ak by Slovalco pokračovalo v prevádzke aj po roku 2022, pri súčasných slovenských rámcových podmienkach a vysokých cenách elektriny by utrpelo značné finančné straty," uviedol vedúci divízie primárnej výroby spoločnosti Hydro a predseda predstavenstva spoločnosti Slovalco Ola Saeter.



Slovalco patrí medzi najväčších zamestnávateľov v Banskobystrickom kraji, v Žiari nad Hronom má výroba hliníka vyše 70-ročnú tradíciu. Rozhodnutie o odstavení výroby sa dotkne 300 zamestnancov podniku a podľa spoločnosti ovplyvní i vyše 1000 externých zamestnancov v subdodávateľskom reťazci.



"Hlinikáreň Slovalco je zároveň kľúčovým dodávateľom nielen pre slovenské, ale aj európske podniky. Odstavením výroby tak bude Európa nútená hliník dovážať z krajín ako napríklad Čína alebo Rusko," skonštatoval generálny riaditeľ podniku Milan Veselý. Ako dodal, pre zamestnancov dotknutých odstavením výroby pripravuje spoločnosť viaceré podporné opatrenia.



Ako pre TASR uviedol Veselý ešte v polovici júla, v Slovalcu by po odstavení primárnej výroby hliníka malo fungovať iba recyklačné centrum pre spracovanie procesného šrotu, ktoré podnik uviedol do prevádzky tento rok. Kľúčových zamestnancov potrebných pre prípadný reštart výroby si spoločnosť plánuje ponechať.