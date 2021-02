Hlivák: Akcia Mýtnik svedčí o tom, že treba posilňovať nezávislosť ÚVO

Bratislava 2. februára (TASR) – Postup orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) v akcii Mýtnik, ktorá súvisí s machináciami vo verejnom obstarávaní, svedčí o tom, že Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) má kľúčový význam pre ochranu práva v spoločnosti. Uviedol to predseda ÚVO Miroslav Hlivák, podľa ktorého je preto dôležité posilňovať nezávislosť úradu, nie ho demontovať.



Úrad v posudzovaných prípadoch urobil kontrolu a zistenia postúpil OČTK, pričom išlo o utajované zmluvy Finančného riaditeľstva SR v oblasti IT systémov. "Po náročných kontrolách, ktoré museli mať osobitný režim, úrad preukázal viacnásobné porušenie zákona o verejnom obstarávaní v podobe neoprávneného použitia výnimky zo zákona. Na zmluvy nás upozornil investigatívny novinár Martin Turček," poznamenal Hlivák. Preto tvrdí, že silná verejná kontrola v súčinnosti s efektívnym a verejnosti ľahko dostupným kontrolným orgánom, ktorý má preukázateľné výsledky, umožňujú efektívne odhaľovať nekalé praktiky vo verejnom obstarávaní.



Postup OČTK je podľa Hliváka dôkazom, že je kľúčové, aby v zákone bola ponechaná možnosť podávať podnety od občanov, tretieho sektora či novinárov na kontrolný orgán, aby ten mohol urobiť kontrolu tak, ako ju dnes poznáme. "A tiež, že je kľúčové, aby vedenie štátu venovalo čas a energiu na posilňovanie nezávislosti úradu, nie na jeho demontovanie, ako to robí novela pána vicepremiéra Holého a pani ministerky Kolíkovej," podotkol.



Predseda ÚVO má vážne výhrady k legislatívnym materiálom z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina) a ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Tieto právne normy podľa neho chaoticky zasahujú do oblasti verejného obstarávania a "demontujú" nezávislý kontrolný orgán.



Úrad zároveň uplatnil svoje zásadné pripomienky k návrhu zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní z dielne rezortu spravodlivosti. "Mrzí ma, že sme sa dostali do situácie, keď nezávislý kontrolný orgán po preukázateľnom odpočte svojej práce v prospech verejného záujmu musí aj pred pani ministerkou Kolíkovou obhajovať práva podnikateľov, občanov, novinárov, verejných obstarávateľov aj kompetencie samotného ÚVO," vyhlásil Hlivák.



Tvrdí, že Kolíkovej novela je tiež v rozpore s európskym právom. Týmto návrhom sa zároveň podľa neho oslabuje verejná kontrola, sťažuje situáciu podnikateľov aj nákupcov a politizuje súdnu moc, keďže prísediacich na správnych súdoch má voliť len parlament. "Verím, že pani ministerka sa zamyslí nad pripomienkami a že sa vrátime k spolupráci a tvorbe legislatívy v prospech verejného záujmu," uzavrel šéf ÚVO.