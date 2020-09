Hlivák informoval výbor NR SR o návrhoch zmien vo verejnom obstarávaní

Bratislava 29. septembra (TASR) – Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák predstavil v utorok členom Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti nové návrhy úradu na zmeny vo verejnom obstarávaní. Informovala o tom hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková s tým, že viacerí členovia výboru v diskusii podporili legislatívnu iniciatívu úradu.



Hlivák privítal možnosť vystúpiť v gestorskom výbore a priblížiť návrhy na úpravu legislatívneho prostredia v oblasti verejného obstarávania. "Chcem opätovne zdôrazniť, že je na škodu veci, ak sa pravidlá verejného obstarávania robia bez úradu. Dnešný deň je dôkazom toho, že práve v otvorenej komunikácii úrad sa snaží predostrieť systémové a odborné riešenia," poznamenal šéf ÚVO. Práve v tomto období podľa neho treba prichádzať so systémovými opatreniami, ktoré pomôžu rozhýbať slovenskú ekonomiku.



Navrhované zmeny majú zrýchliť a zjednodušiť verejné obstarávanie a reagovať na aktuálnu situáciu v súvislosti s následkami pandémie nového koronavírusu. "Cieľom iniciatívy je zvýšiť dôveru vo verejnom obstarávaní práve prostredníctvom posilnenia nezávislosti úradu a prihlásenia sa k verejnej politike otvorenej komunikácie. A súčasne, aby sme sa na verejné obstarávanie pozerali ako na tému odbornú, a tou je práve profesionalizácia verejného obstarávania," priblížil Hlivák. Následne, keď materiál bude doplnený o postihovanie nekalých praktík vo verejnom obstarávaní, chce predostrieť aj členom výboru legislatívnu predstavu o úprave prostredia verejného obstarávania.



Predseda hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽANO) privítal iniciatívu šéfa úradu novelizovať zákon o verejnom obstarávaní. "Určite budeme o nej diskutovať, je tam veľa zaujímavých nápadov. Sú tam aj veci na diskusiu, kde si treba povedať, ako by to malo fungovať, možno ako to treba upraviť," zdôraznil Kremský.



S verejným obstarávaním podľa neho zápasia mnohé mestá a obce, ale aj verejné inštitúcie. Skonštatoval, že práve tento proces často zdržiava dôležité stavby. "Napríklad veľa malých obcí, ale aj väčších miest má problém pri verejnom obstarávaní, že sa im zasekne, objaví sa nejaký špekulant, ktorý príde len preto, aby to blokoval, a potom dokonca chce peniaze za to, aby odtiaľ odišiel," podotkol Kremský. Štát by podľa neho mohol vytvoriť určité zoznamy, katalógy, kde by si verejní obstarávatelia vrátane miest a obcí našli viacero firiem, ktoré ponúkajú rôzne služby. "Ak by táto novela takto urýchlila a zjednodušila tento proces, bola by to veľká pomoc najmä pre menšie mestá a obce," dodal.