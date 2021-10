Hlivák: Novela o verejnom obstarávaní je v súlade s európskym právom

Bratislava 21. októbra (TASR) - Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá bola schválená na septembrovej schôdzi Národnej rady (NR) SR, je v súlade s európskym právom. Uviedol to pre TASR predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák v reakcii na kritiku neziskových organizácií.



"Môžem potvrdiť, že som hneď reagoval aj na medializované informácie o tom, že sa tretí sektor obráti na Protimonopolný úrad (PMÚ) SR a Európsku komisiu (EK), a to v súvislosti so zavádzaním pravidiel nakupovania cez štátnu elektronickú platformu. Keďže novela čaká na podpis pani prezidentky, uvedomujem si zodpovednosť za akékoľvek vyjadrenie a oslabovanie dôvery v novelu, ktorá vznikala dlhé mesiace v otvorenej debate s desiatkami subjektov. Sám som sa obrátil na PMÚ a ten mi písomne potvrdil, že z pohľadu svojej vecnej pôsobnosti neidentifikoval problém v týchto legislatívnych bodoch," spresnil Hlivák.



Poznamenal, že ustanovenia týkajúce sa zmien nakupovania cez elektronické systémy si vyžiadal Úrad vlády SR a ÚVO nemal právne argumenty byť proti tomuto kroku. "Faktom je, že toto rozhodnutie umožňuje európske právo, treba povedať, že jednotlivé členské štáty to majú rôzne upravené," priblížil.



"Opakovane, na základe konzultácii s Európskou komisiou aj po schválení novely v NR SR, sme uisťovaní, že novela je v súlade s európskym právom. Dokonca časti ako profesionalizácia a verejná politika otvorenej komunikácie kontrolného orgánu sa majú stať odporúčaniami pre ďalšie členské štáty Európskej únie," podčiarkol.



"Navyše musím zdôrazniť skutočnosť, na ktorú mnohí dnes zabúdajú, a síce, že k legislatíve, ktorá má pripraviť rámec na zavedenie jednotnej elektronickej platformy pre podlimitné zákazky a niektoré zákazky s nízkou hodnotou, sa Slovensko zaviazalo v pláne obnovy a odolnosti, ktorý vláda predstavila Európskej komisii a získala preň podporu Bruselu," dodal Hlivák.



Neziskové organizácie Slovensko.Digital a Nadácia Zastavme korupciu pred časom avizovali, že sa pre novelu zákona o verejnom obstarávaní obrátia na PMÚ a EK. V novele kritizujú, že parlamentom schválený zákon porušuje princípy hospodárskej súťaže pri zavedení tzv. elektronickej platformy. Nové pravidlá podľa ich názoru stále prinášajú do obchodov so štátom menej transparentnosti a oslabujú kontrolu. Vybrané časti zákona vnímajú pozitívne.



Predmetom komunikácie s PMÚ a EK mala byť podľa nich elektronická platforma. Zákon zavádza nový elektronický nástroj na nákupy štátu. Verejní obstarávatelia budú mať povinnosť používať tento nástroj na všetky podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou, kde doteraz mali možnosť voľby medzi štátnymi a súkromnými nástrojmi. Elektronická platforma má vzniknúť na základe existujúcich riešení IS EVO a EKS. Neziskové organizácie EKS vnímajú ako problémovú časť, keďže pri EKS nie je možná hospodárska súťaž dodávateľa tohto informačného systému, a teda takýto stav sa podľa nich javí ako zvýhodnenie pôvodného dodávateľa voči jeho konkurentom na trhu.