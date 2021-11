Hlivák: Preverujeme obstarávanie právnych služieb rezortu hospodárstva

Bratislava 10. novembra (TASR) – Medializovaný kontrakt právnej kancelárie ius aegis advokáta Radoslava Ziga a organizácií spadajúcich pod Ministerstvo hospodárstva (MH) SR preveruje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Zigo donedávna zamestnával dcéru ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) a je zároveň nominantom štátu v Dozornej rade Slovenských elektrární.



„Môžem potvrdiť, že v kontexte medializovaných informácií začal ÚVO v rámci svojich kompetencií z vlastného podnetu preverovať postup Ministerstva hospodárstva SR, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a Slovenských elektrární pri zazmluvňovaní právnych služieb,“ uviedol pre TASR predseda ÚVO Miroslav Hlivák.



Prepojenie právnej kancelárie Radoslava Ziga s organizáciami spadajúcimi do kompetencie MH odsúdili aj niektorí koaliční poslanci. Predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO) pripomenul, že Zigo bol spolu so Sulíkovou dcérou aj členom delegácie na svetovej výstave EXPO Dubaj 2020. Len tesne pred odletom do Dubaja dokonca jeho spoločnosť ius aegis uzavrela zmluvu v hodnote 51.000 eur na dodávku právnych služieb s predsedom ÚRSO Andrejom Jurisom, ďalším priamym nominantom Sulíka.



Kremský poznamenal, že Slovenské elektrárne sú pritom ako maloobchodný predajca elektriny a plynu regulovaným subjektom zo strany ÚRSO, čiže bol takouto zmluvou zrejme porušený zákon, hoci minister tvrdí opak.