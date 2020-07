Hlivák: Štát už dnes dokáže nakupovať rýchlo

Bratislava 5. júla (TASR) - Štát už dnes dokáže nakúpiť za verejné peniaze flexibilne a v primeraných lehotách, myslí si predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák. Preukazuje to podľa neho analytická štúdia, ktorú úrad vypracoval z údajov z vestníka verejného obstarávania. Kľúčom k úspešnému nákupu je podľa Hliváka poctivá a odborná príprava. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.



Úrad analyzoval 7790 verejných obstarávaní vyhlásených v roku 2018 a 2019. Zo štúdie vyplynulo, že 70 percent zákaziek vyhlásených vlani sa ukončilo do 120 dní, teda do asi štyroch mesiacov. Do pol roka sa ukončilo vyše 88 percent zákaziek.



"Je to jasný dôkaz o tom, že štát už podľa súčasných pravidiel dokáže nakúpiť rýchlo. Len je potrebné, aby vedel, čo chce nakúpiť, aby sa na súťaž poctivo a odborne pripravil. To je vždy kľúč k úspešnému nákupu,“ vysvetlil Hlivák.



K rýchlejšej realizácii verejných nákupov podľa ÚVO prispela aj novela zákona, ktorá platí od začiatku roka 2019. V zákone zavedené zmeny skrátili podľa ÚVO dĺžku trvania verejného obstarávania o viac ako jednu pätinu (22 percent), čo predstavuje asi jeden mesiac. Týka sa to aj zákaziek financovaných z eurofondov a zvlášť v týchto prípadoch ide o významnú časovú úsporu.



„Štúdia preukázala, že súťaže, ktoré trvali 500 dní, o ktorých sa dnes často na verejnosti hovorí, predstavovali len niečo vyše 1,6 percenta súťaží vyhlásených v roku 2018. Čiže dáta nám dokazujú, že z verejného obstarávania netreba robiť strašiaka, lebo ním nie je," poznamenal predseda úradu. Deklaroval, že na úrade robia všetko, čo je v ich silách, aby pravidlá obstarávaní zjednodušovali, zefektívňovali. Zároveň však zdôraznil potrebu dbať aj na transparentnosť v procese nákupov. "Stále apelujem na to, aby s verejnými peniazmi robili odborníci, aby dokázali verejné nákupy kvalitne plánovať a potom zvládnu aj ich proces. Slovensko potrebuje profesionalizáciu verejného obstarávania,“ dodal Hlivák.



V súvislosti s programovým vyhlásením vlády pripravuje úrad návrh legislatívnych riešení na ďalšie uvoľnenie pravidiel pre verejné nákupy, aby Slovensko rýchlejšie čerpalo eurofondy. „Zdôrazňujem, že uvoľnenie pravidiel v zákone musí ísť ruka v ruke so sprísnením postihov, ktoré dokážu preukázať aj iné kontrolné orgány. Často sa debata pri nakladaní s verejnými zdrojmi zužuje len na úrad, no máme tu predsa aj ďalšie kontrolné orgány so silnejšími kompetenciami a ja som za to, aby sme posilňovali našu súčinnosť pre zaistenie férovosti a dodržiavania zákonov pri prerozdeľovaní verejných zdrojov,“ zdôraznil Hlivák. ÚVO sa zároveň pripravuje na to, aby sa stal národnou autoritou pre kontrolu verejného obstarávania v eurofondových zákazkách.