Hlivák: ÚVO je pripravený komunikovať o zmenách v obstarávaní

Nitra 19. novembra (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) je pripravený komunikovať a získavať spätnú väzbu pri nastavovaní čo najkvalitnejších pravidiel pri nakupovaní z verejných zdrojov. Po utorkovom stretnutí s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milanom Belicom to uviedol predseda ÚVO Miroslav Hlivák.



Belica ocenil záujem ÚVO riešiť reálne problémy, ktorým musia obstarávatelia pri verejných súťažiach čeliť. Podľa jeho slov v súčasnosti rôzne špekulatívne postupy firiem, ktoré sa do verejných súťaží hlásia, dokážu často zvyšovať náklady, prípadne úplne zastaviť investičné akcie. „Máme nedávny konkrétny príklad z našej praxe, keď sme riadne vysúťažili firmu, ktorá mala rekonštruovať Župný dom, no počas prác odstúpila od zmluvy. Rozostavanosť investícií je pritom rakovina ekonomiky. Ak sa procesy odďaľujú a investície sa nehýbu, to sú všetko reálne škody, ktoré sa dokonca dajú aj vyčísliť,“ skonštatoval Belica.



Zjednodušiť a zrýchliť verejné obstarávania mala podľa Hliváka novela zákona. ÚVO na nej pracoval aj s odborníkmi viac ako rok a teraz o pripravených zmenách diskutuje aj so samosprávou v regiónoch. „Žiaľ, pozmeňovacie návrhy poslancov parlamentu podané na poslednú chvíľu v deň schvaľovania, zmysel zákona ohrozili,“ skonštatoval Hlivák. Novelu pred niekoľkými dňami odmietla podpísať aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá ju vrátila späť do parlamentu, pretože po pozmeňovacích poslaneckých návrhoch by „...vo viacerých oblastiach obmedzila súťaž vo verejnom obstarávaní a znížila mieru jeho transparentnosti“.



Hlivák verí, že sa mu podarí presvedčiť poslancov, aby návrh zákona z dielne ÚVO druhýkrát podporili bez zmien. „V novele prinášame veľa nástrojov, po ktorých už dlhšie volajú mnohí obstarávatelia. Verejné obstarávania sa vďaka nim zrýchlia a zjednodušia. Zároveň prináša mechanizmy účinné v boji proti rôznym špekulatívnym konaniam súťažiacich firiem, ktoré obstarávania často predlžujú a neraz aj maria,“ uviedol Hlivák.



Belica ocenil, že sa ÚVO snaží verejné obstarávania zjednodušiť podľa požiadaviek priamo z praxe. „Je dobré, že bojujú za presadenie zákona, ktorý vznikol aj na základe pripomienok z reálneho života. Oceňujem tú spätnú väzbu, veď samospráva sa radí k najväčším obstarávateľom na Slovensku, pripomínam, že NSK len v tomto roku zrealizoval viac ako 200 verejných obstarávaní. Už dnes vidíme, že sa veci posúvajú dopredu a mnohé procesy sa zjednodušili. Určite treba v tomto snažení pokračovať,“ dodal.