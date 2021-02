Hlivák: V ČR sme predstavili náš návrh na posilnenie nezávislosti ÚVO

Bratislava 5. februára (TASR) - Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák bol pozvaný do česko-slovenskej online diskusie "Reforma Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže ", ktorá bola pod záštitou predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radka Vondráčka. Informovala o tom Janka Zvončeková, hovorkyňa ÚVO.



Cieľom bolo podľa nej prediskutovať na odbornej úrovni návrh zákona iniciovaný českými mimovládnymi protikorupčnými organizáciami Oživení, Frank Bold a Transparency International ČR, ktorý získal aj politickú podporu a ktorého cieľom je zreformovať dohľad nad verejnými súťažami. Reforma počíta s vytvorením samostatného úradu, ktorého obdobou na Slovensku je Úrad pre verejné obstarávanie.



"Teší ma, že aj v Česku hľadajú legislatívne spôsoby na posilňovanie nezávislosti v oblasti verejných nákupov a že sa inšpirujú situáciou, akú momentálne máme na Slovensku. Na férové nakladanie s verejnými zdrojmi a dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže by v Česku po novom mali dozerať dva úrady, teda tak, ako to u nás robia ÚVO a Protimonopolný úrad SR," povedal Hlivák.



Česká reforma podľa neho počíta aj s vytvorením nových orgánov a posilnením kolektívneho rozhodovania, aby sa tiež poistila nezávislosť rozhodovania. "Náš úrad v spolupráci s INEKO predstavil legislatívny návrh na posilnenie nezávislosti ÚVO a filozoficky sa s českým návrhom zhodujeme. Teší ma, že som mohol na ďalšej odbornej platforme 'odpočtovať' činnosť ÚVO a diskutovať o návrhoch na posilňovanie nezávislosti kontrolných orgánov tak, aby sa posilňovali piliere právneho štátu, o čo sa od nástupu do funkcie snažím," zdôraznil predseda ÚVO.



"Sú to dva mesiace, čo sa v Snemovni zišla moja protikorupčná skupina a privítali sme čerstvo menovaného predsedu Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS) Petra Mlsnu. Odborný seminár k reforme ÚOHS bol teraz príležitosťou našu debatu posunúť. Oceňujem prácu Rekonstrukce státu a ďalších neziskových organizácií, ktoré pripravili návrh reformy. Nachádzame sa v inej situácii ako v decembri, za pánom predsedom Mlsnom, ktorý sa na videokonferencii tiež zúčastnil, je za dva mesiace vo funkcii vidieť výsledky a ja mám radosť, že prichádza s množstvom konkrétnych podnetov, na ktoré by sme mali prihliadať," doplnil predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radek Vondráček.