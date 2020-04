Hlivák: Vďaka našej novele sa za verejné peniaze nakupuje rýchlejšie

Bratislava 29. apríla (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) predstavil analytický materiál, ktorý preukazuje pozitívny vplyv novely zákona o verejnom obstarávaní platnej od 1. januára 2019 na verejné nákupy na Slovensku. Informovala o tom hovorkyňa úradu Janka Zvončeková.



"Veľmi ma teší, že vďaka našej novele sa verejné nákupy realizujú rýchlejšie. Zmeny, ktoré sme od januára 2019 zaviedli do zákona, skrátili dĺžku trvania verejného obstarávania o viac ako jednu pätinu (22 %), čo predstavuje asi jeden mesiac. Týka sa to aj zákaziek financovaných z eurofondov a zvlášť v týchto prípadoch ide o významnú časovú úsporu," vysvetlil predseda úradu Miroslav Hlivák.



V materiáli je podľa Zvončekovej analyzovaných 7790 verejných obstarávaní vyhlásených v roku 2018 a 2019, teda pred platnosťou novely a po nadobudnutí jej účinnosti. "Analýzou sme napríklad zistili, že v sledovanej skupine súťaží z roku 2018 sa 52,5 % z nich ukončilo do 4 mesiacov. K dátumu vzniku analýzy sme zaznamenali povzbudivý trend. Dáta nám preukázali, že po platnosti novely sa počet súťaží zo sledovanej skupiny ukončených do 4 mesiacov zvýšil na 70,5 %," priblížila Anna Juráková, riaditeľka odboru vestníka a zoznamov, ktorý danú analýzu vypracoval.



Analýza je podľa Jurákovej unikátna aj v tom, že okrem verejne dostupných údajov pracuje aj s údajmi z interných systémov úradu a jednotlivých odborov. "Zistili sme tiež, že celkovú dĺžku trvania verejného obstarávania do veľkej miery ovplyvňuje aj vyhodnocovanie ponúk. Pri veľkých (nadlimitných) eurofondových zákazkách tento proces trvá viac ako 140 dní. Sú to veľmi užitočné zistenia, na ktoré je možné hľadať riešenia. V našej analytickej činnosti, ktorú týmto materiálom sprístupňujeme odbornej, ale aj laickej verejnosti, budeme s kolegami na úrade pokračovať," poznamenala Juráková.



Predseda ÚVO podľa Zvončekovej považuje analytickú činnosť úradu za jeden z kľúčov na ďalšie zlepšovanie legislatívy v oblasti verejného obstarávania. "Preukázali sme význam a prínos legislatívnej činnosti úradu. Pri zmene zákona totiž pracujeme s množstvom interných údajov, čo robí úrad nezastupiteľným v kontexte gestora legislatívy v oblasti verejného obstarávania. Pri našej legislatívnej činnosti tiež pracujeme s množstvom vstupných informácií od subjektov, ktoré náš zákon používajú. Len tak dokážu štátne orgány tvoriť praktické a pre spoločnosť užitočné zákony," podčiarkol Hlivák.



Dodal, že analýza preukázala aj výrazný vplyv podávania námietok na dĺžku trvania verejných nákupov. "V tomto kontexte ma mrzí, že dnes sme už mohli byť ďalej. Vlani totiž v parlamente stroskotala naša novela, ktorá mala ošetrovať aj tzv. špekulatívne námietky. Keby sme špekulatívne konanie ošetrili zákonom, verím, že by to malo ďalší želaný vplyv na skrátenie procesu verejných nákupov. Spolu s kolegami sa však nevzdávame a pokračujeme aj v práci ohľadom vylepšovania zákona vrátane konceptu profesionalizácie a princípu 'jedenkrát a dosť' pre eurofondové zákazky," uzavrel Hlivák.



Zvončeková upozornila, že analytický materiál je k dispozícii na webe úradu www.uvo.gov.sk a zároveň bol odoslaný na vedomie premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO), vicepremiérke Veronike Remišovej (Za ľudí), vicepremiérovi a ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) a predsedovi Národnej rady SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina).