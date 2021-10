Hlivák víta podpis novely o verejnom obstarávaní

Bratislava 28. októbra (TASR) – Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák víta podpísanie novely zákona o verejnom obstarávaní prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Šéf úradu hovorí o zavŕšení dlhej a poctivej práce na reforme v oblasti verejných nákupov.



"Vážim si, že pani prezidentka svojím podpisom podporila najväčšiu reformu v oblasti verejných nákupov za posledných 20 rokov," skonštatoval Hlivák. Zároveň sa poďakoval v mene svojho tímu z úradu, ktorý na novele pracoval, za podporu a za to, že sa opatrenia do zákona zaviedli. "Ďakujem za spoluprácu všetkým, ktorí mali konštruktívny prístup k tvorbe novely. Tešia ma inovačné prvky v zákone, medzi ktoré patrí aj verejná politika otvorenej komunikácie, ktorá je pre štát novinkou a je dôležitá aj preto, lebo posilňuje verejnú kontrolu nad nákupmi za verejné peniaze," dodal.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok podpísala novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina) a ÚVO. Finančný limit pre tzv. zákazky malého rozsahu, ktoré nespadajú do pôsobnosti zákona, sa zvýši zo súčasných 5000 eur na 10.000 eur. Cieľom novely je tiež v prípade dotovaných subjektov odstrániť pri nadlimitnom verejnom obstarávaní národný goldplating. Novela zákona by mala súčasne skrátiť verejné obstarávanie.