Hlivák: Výhrady k zákonu o verejnom obstarávaní prednesiem na výbore

Bratislava 13. novembra (TASR) – Výhrady k novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorú vrátila prezidentka SR Zuzana Čaputová na opätovné prerokovanie do parlamentu, chce predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák predniesť na pôde parlamentného hospodárskeho výboru. O zaradenie tohto bodu do programu požiadal predsedníčku výboru Janu Kiššovú (nezaradená).



Hlivák chce na rokovaní výboru ozrejmiť odborné a právne dôvody, prečo nesúhlasí s dvoma pozmeňujúcimi návrhmi poslancov. Výbor sa má konať budúci týždeň vo štvrtok. "Budem prezentovať stanovisko úradu, prečo si myslíme, že tieto dva pozmeňujúce návrhy sú jednak v rozpore so smernicami Európskej komisie a súčasne vážne ohrozujú činnosť nezávislého kontrolného orgánu z hľadiska kontroly jednotlivých verejných obstarávaní a tu sa rozprávame o nakladaní s verejnými zdrojmi," priblížil v stredu po rokovaní vlády.







Prezidentka SR vrátila na opätovné prerokovanie Národnej rade (NR) SR novelu zákona o verejnom obstarávaní. Súhlasila s výhradami ÚVO, ako aj pripomienkami odbornej verejnosti. "Podľa názoru prezidentky by schválená novela vo viacerých oblastiach obmedzila súťaž vo verejnom obstarávaní a znížila mieru jeho transparentnosti," informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. V súvislosti s tým navrhuje vypustiť z právnej normy viaceré novelizačné body.



V súvislosti s neschválenou novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne koaličnej SNS uviedol, že tento návrh posúdili aj v spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom SR a vyhodnotili ho ako návrh, ktorý je v rozpore s princípom hospodárnosti a naráža aj na európske smernice. Poslanci SNS novelou chceli zjednodušiť rekonštruovanie školských internátov a domovov, polikliník a nemocníc. "Tak, ako majú občania, ako majú pacienti, ako majú študenti právo na kvalitné nemocnice, na kvalitné internáty, tak súčasne majú právo vedieť, ako sú ich verejné prostriedky vynakladané pri napríklad rekonštrukcii nemocníc alebo pri rekonštrukcii internátov," podotkol Hlivák.