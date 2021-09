Hlivák žiada MS SR o urýchlenie zmien pri machináciách v obstarávaní

Bratislava 16. septembra (TASR) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková by mala urýchliť zmeny v zákone, ktoré pokrývajú machinácie vo verejnom obstarávaní. S touto žiadosťou sa na ňu listom obrátil predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák.



"Vážim si pragmatický prístup pani ministerky k odborným témam. To sa týka aj sprísnenia postihov pri machináciách vo verejnom obstarávaní," skonštatoval Hlivák s tým, že už pred rokom upozorňoval na to, aby sa so zmenami v zákone o verejnom obstarávaní súčasne prijali aj zmeny v trestnom práve, ktoré je v gescii Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



Poznamenal, že si váži, že Kolíková začiatkom leta prizvala úrad do jej pracovnej skupiny, aby si návrhy prediskutovali. "Rozumiem vyťaženosti rezortu spravodlivosti, no čas, ako aj celospoločenská debata nás tlačí do toho, aby sme čím skôr prijali zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa machinácií vo verejnom obstarávaní," dodal.



Hlivák je presvedčený o tom, že keby boli legislatívne zmeny týkajúce sa machinácií vo verejnom obstarávaní v pléne Národnej rady (NR) SR v týchto dňoch, odborná verejnosť a tretí sektor by nemali obavy zo zneužitia zmien, ktoré sú navrhnuté v novele zákona o verejnom obstarávaní. "Je kľúčové si uvedomiť, že zmeny v novele sme navrhovali za predpokladu, že sa sprísni aj trestnoprávna zodpovednosť za zneužívanie uvoľnených pravidiel," zdôraznil.



ÚVO si podľa neho uvedomuje, že potrebu zrýchlenia nakupovania za verejné peniaze a s tým súvisiace uvoľnenie pravidiel nakupovania si vyžiadala pandémia ochorenia COVID-19. "Teraz ešte máme čas, aby sme nastavili systém tak, aby ho nikto nezneužil, aby sme aj v rámci prevencie urobili maximum," vyhlásil Hlivák.



Tieto zmeny boli podľa jeho slov predmetom diskusie aj s Európskou komisiou (EK), Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Doplnil, že pozitívny ohlas na potrebu ich prijatia vyjadril aj generálny prokurátor Maroš Žilinka a európsky prokurátor za SR Juraj Novocký.