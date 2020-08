Hlivák: Zákon pre výstavbu nájomných bytov upraví pracovná skupina

Bratislava 5. augusta (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vytvorí so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) spoločnú pracovnú skupinu, ktorá pripraví zjednodušenie zákona o verejnom obstarávaní. Cieľom je okrem iného uľahčiť samosprávam výstavbu nájomných bytov. Nemá však ísť o skratky, ale o systémové riešenie v súlade s európskym právom, povedal v stredu na brífingu predseda ÚVO Miroslav Hlivák.



"Môžem oznámiť, že sme vytvorili pracovnú skupinu, ktorá navrhne také úpravy v zákone, aby mestá a obce stavali nájomné byty tak, aby neboli šité na mieru, aby nedošlo k porušeniu zákona, aby sa naozaj o výstavbu týchto bytov mohlo reálne súťažiť," povedal Hlivák po spoločnom rokovaní so šéfom ZMOS-u Branislavom Trégerom.



Výstavba nájomných bytov nie je podľa Hliváka pre ÚVO novou témou a úrad už niekoľko rokov pracuje na tom, aby samosprávy neporušovali zákon. "Žiaľ, to nám však nepomáha, o čom svedčia početné rozhodnutia, kde boli preukázané porušenie zákona o verejnom obstarávaní," povedal Hlivák. Pokuty samosprávam za nesprávne obstarávanie sa vyšplhali od vlaňajšieho roka na 720.000 eur.



Celé verejné obstarávanie sa podľa Trégera po zapracovaní návrhov samospráv zjednoduší, čo je potrebné v nasledujúcich rokoch pre vyčerpanie európskych financií. Obstarávanie však bude viac kontrolované. "Ak niečo zjednodušujeme, tak akcent sa bude klásť aj na kontrolu," upozornil Tréger. Hlivák dodal že jedným zo spôsobov, ako zrýchliť verejné obstarávanie, je jeho centralizácia napríklad na úrovni vyšších územných celkov, kde by sa vysúťažili viaceré stavebné firmy, z ktorých by si obce potom vyberali. Pripraviť by sa mohol aj katalóg projektov nájomných bytov. Podľa šéfa ÚVO však nie je verejné obstarávanie dôvodom predlžovania výstavby nájomných bytov. Upozornil napríklad na rozdrobenosť vlastníctva pozemkov.