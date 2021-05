Hlivák:Koncept otvoreného vládnutia je v novele o verejnom obstarávaní

Bratislava 20. mája (TASR) – Novelu zákona o verejnom obstarávaní prerokoval Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) aj so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martinom Giertlom. Šéf ÚVO Miroslav Hlivák poukázal na to, že v navrhovanej novele zákona je aj koncept otvoreného vládnutia.



"Opatrenia, ktoré vypracoval úrad, sú v súlade s európskym právom aj s princípmi právneho štátu. V tomto kontexte by som rád upriamil pozornosť na návrh úradu týkajúci sa verejnej politiky otvorenej komunikácie kontrolného orgánu, ktorý je v súlade s konceptom otvoreného vládnutia," skonštatoval Hlivák. Teší ho, že Giertl podporil tento návrh ešte vlani na jeseň a že ústretovosť voči navrhovaným opatreniam vyjadril aj teraz.



"Vítam komunikáciu s ÚVO aj jeho účasť na našich aktivitách v rámci konceptu otvoreného vládnutia v snahe posilňovať transparentnosť činnosti kontrolného orgánu. Rovnako som rád, že aj týmto legislatívnym návrhom, ktorým je verejná politika otvorenej komunikácie, sa zvyšuje verejná kontrola pri nakladaní s verejnými zdrojmi a participácia občianskej spoločnosti na správe veci verejných," priblížil Giertl.