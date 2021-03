Hlivák:Vláda stratila pri tvorbe plánu obnovy čas na odborné rokovania

Bratislava 23. marca (TASR) – Plán obnovy nebol podrobený dôkladnej odbornej debate v oblasti verejného obstarávania. Slovensko má pritom jedinečnú príležitosť urobiť v tejto oblasti zmeny pre zásadné skvalitnenie. Uviedol to predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák.



"Včera som sa zúčastnil na online rokovaní k plánu obnovy a musím povedať, že ma prekvapilo, že sa tento dokument odvoláva na legislatívne návrhy z dielne pána vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina) a pani ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí), keďže do oblasti verejných nákupov zasahujú nesystémovo a sú tiež v rozpore s európskym právom. Mrzí ma, že vláda stratila dlhé mesiace pre to, aby tento, dovolím si nazvať ho 'strategický' dokument, prelúskala s odbornou verejnosťou a hľadala čo najlepšie riešenie pre celú spoločnosť," zdôraznil Hlivák.



Úrad zároveň k tomuto dokumentu v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnil niekoľko zásadných pripomienok, o ktorých obsahu Hlivák hovoril aj na online rokovaní. "Aj na tomto rokovaní zaznelo, že reforma verejného obstarávania na Slovensku je pre Európsku komisiu (EK) kľúčová. Úrad rozumie potrebe zrýchľovať nakupovanie za verejné peniaze, zvlášť v období, keď ekonomiku zasiahol covid, no tieto zmeny sa musia diať systémovo. Preto sme s kolegami vypracovali komplexnú novelu, ktorá obsahuje štyri časti," dodal predseda ÚVO.



Úrad predložil vláde svoju zásadnú novelu zákona vlani v októbri. Navrhuje riešenia, ako zrýchliť nakupovanie za verejné peniaze, pričom návrhy riešení boli odkonzultované s domácou odbornou verejnosťou aj s EK. V novele zákona, ktorá je podľa Hliváka použiteľná aj pre plán obnovy, úrad navrhuje, aby zjednodušovanie pravidiel verejného obstarávania poistili legislatívnymi zmenami v oblasti pokrývania nekalých praktík. "Nepovažujem za správne, aby sme zjednodušovali pravidlá bez toho, aby sa sprísnil trestný kódex a ostatné zákony súvisiace s postihovaním nekalých praktík," poznamenal Hlivák.



Zároveň dodal, že ďalším riešením, ktoré oceňuje aj EK, je profesionalizácia. Do procesu verejných nákupov podľa neho treba vniesť podstatne viac odbornosti. Za kľúčové považuje aj to, aby sa kládla dôležitosť na nezávislosť ÚVO. "Pre právny štát sú dôležité nezávislé kontrolné orgány. Úprimne poviem, že od transparentnej vlády by som očakával viac podpory a ochoty počúvať odborné návrhy obsiahnuté v našej novele, keďže sú v súlade s verejným záujmom, princípmi právneho štátu a súhlasí s nimi aj Európska komisia," podotkol Hlivák, ktorý si počká na pokračovanie rokovaní aj k dokumentu plán obnovy.