Hlohoveckí poslanci odmietli rokovať o rozpočte

Hlohovec 14. januára (TASR) – Skupina poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) v Hlohovci na svojom štvrtkovom online zasadnutí odmietla začleniť do programu mimoriadnej schôdze návrh na schválenie rozpočtu mesta na rok 2021. Do schôdze zaradili iba vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta, kvôli čomu iniciovali jej zvolanie. Primátor Miroslav Kollár poslanecký zbor upozornil, že keďže je mesto v rozpočtovom provizóriu, nemá prostriedky na opatrenia proti pandémii nového koronavírusu.



Skupina poslancov vyhlásila voľbu hlavného kontrolóra mesta vo štvrtok opätovne. Pôvodné uznesenie o tom v decembri primátor nepodpísal a obrátil sa na prokuratúru s podozrením, že nebolo prijaté v súlade so zákonom. Okresná prokuratúra v Trnave, ako informoval počas zasadnutia, jeho podozrenie potvrdila stanoviskom, v ktorom neodporučila dané uznesenie MsZ znovu potvrdiť. Jadrom sporu v Hlohovci je výklad zákona, v zmysle ktorého sa výkon funkcie v núdzovom stave predlžuje do skončenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu. Šesťročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra malo pôvodne uplynúť 31. augusta 2020. Primátor i poslanci konštatovali, že príslušný zákon so svojou novelizáciou dávajú priestor k nejednoznačným výkladom, príkladom toho je, že niektoré mestá v čase núdzového stavu hlavného kontrolóra volili. Skupina poslancov odmietla tiež zriadenie komisie, ktorá by posúdila kompetentnosť prihlásených kandidátov. Po hlasovaní primátor oznámil, že uznesenie opäť nemôže podpísať a znovu ho posunie prokuratúre na posúdenie.



V súvislosti s nezaradením rozpočtu do programu Kollár konštatoval, že v čase rozpočtového provizória nemá možnosť použiť akékoľvek prostriedky na boj proti ochoreniu COVID-19. „Nemáme peniaze na testovanie, ani na žiadne iné opatrenia,“ oznámil poslancom, ktorí odmietli rokovať o rozpočte. Mesto v súčasnej situácii môže využívať iba 1/12 schváleného rozpočtu 2020 a iba v jeho štruktúre. Spýtal sa, čo podľa poslancov má radnica robiť v danej situácii, aby nezomierali v meste ľudia na ochorenie COVID-19. Rovnakú otázku však dostal primátor od daných poslancov, čo bude robiť on. "My sme na riešeniach pracovali, no ani vo sne ma nenapadlo, že sa v tejto situácii nájdu poslanci, ktorí sa odmietnu baviť o zachraňovaní životov ľudí," povedal Kollár. Konštatoval, že návrhy, ktoré vzišli v diskusii, boli všetky proti zákonu, nakoľko nezohľadňovali stav rozpočtového provizória a nie je možné ich realizovať.