Hlohovec ukončil rozpočtové provizórium

Hlohovec 3. februára (TASR) - Mesto Hlohovec sa dostalo po stredajšej mimoriadnej schôdzi mestského zastupiteľstva z rozpočtového provizória. Poslanci na tretí pokus schválili programový rozpočet na rok 2021, je prebytkový, vo výške 20.734 eur. Podľa primátora Miroslava Kollára môže radnica vykonávať činnosti, ktoré sú pre mesto nevyhnutné.



Rozpočet schvaľovali poslanci najskôr v decembri 2020, ale návrh nedostal dostatočnú podporu, potom bolo hlasovanie zaradené do programu mimoriadnej schôdze v januári. Vtedy však odhlasovali vyradenie tohto bodu z rokovania napriek primátorovým upozorneniam, že mesto nebude mať takto prostriedky ani na testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19.



V stredu do rozpočtu zapracovali niektoré požiadavky skupiny poslancov, v tomto roku Hlohovec počíta s príjmami vo výške 24,904 milióna eur a výdavkami 24,883 milióna eur. Bežný rozpočet bol schválený ako prebytkový vo výške príjmov 19,658 milióna eur a výdavkov 18,382 milióna eur, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške príjmov 3,016 milióna eur a výdavkov 5,892 milióna eur. Poslanci schválili aj navrhnuté zaradenie prostriedkov rezervného fondu mesta vo výške 1,679 milióna na realizáciu kapitálových výdavkov.



Skupina poslancov takisto tretíkrát odhlasovala vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta. Uznesenie o tom už v decembri prvýkrát primátor nepodpísal a obrátil sa na prokuratúru s podozrením, že nebolo prijaté v súlade so zákonom. Okresná prokuratúra v Trnave jeho podozrenie potvrdila stanoviskom, v ktorom neodporučila dané uznesenie znovu potvrdiť. Podstatou sporu v Hlohovci je výklad zákona, v zmysle ktorého sa výkon funkcie v núdzovom stave predlžuje do skončenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu. Poslanci v stredu voľbu napriek tomu opäť vyhlásili, počíta s nástupom hlavného kontrolóra k 1. aprílu 2021. Kollár avizoval, že uznesenie opäť nepodpíše, keďže nechce konať protizákonne.