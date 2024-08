H&M do konca roka zatvorí svoj internetový obchod Afound

Štokholm 21. augusta (TASR) - Švédsky odevný reťazec Hennes & Mauritz (H&M) do konca tohto roka zatvorí svoj internetový obchod Afound z dôvodu slabého dopytu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá citovala vyjadrenie spoločnosti.



"Pri hodnotení súčasnej pozície Afound nevidíme dostatočný dopyt, čiastočne aj preto, že značky sa čoraz viac rozhodujú využívať na predaj svoje vlastné kanály, aby ešte viac posilnili svoje vzťahy so zákazníkmi. To viedlo k ťažkému, ale nevyhnutnému rozhodnutiu ukončiť činnosť spoločnosti Afound," oznámil reťazec v stredu. Činnosť online predajného miesta bude podľa vyhlásenia postupne ukončená v nasledujúcich mesiacoch.



Skupina H&M uviedla značku Afound na trh v roku 2018, pôvodne ako outletový podnik s fyzickými predajňami ponúkajúcimi značkové oblečenie od mnohých rôznych dodávateľov. Neskôr svoju stratégiu upravila a značku rozšírila o internetový obchod. Afound podľa svojej webovej stránky predával oblečenie v siedmich európskych krajinách vrátane Švédska, Nemecka a Holandska.