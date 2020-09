H&M dosiahol v 3. kvartáli vyšší, ako bol očakávaný zisk

Štokholm 15. septembra (TASR) - Švédsky reťazec Hennes & Mauritz (H&M), druhý najväčší maloobchodný predajca odevov na svete, sa zotavil rýchlejšie, ako sa očakávalo, z blokád na zabránenie šíreniu nového koronavírusu. Jeho zisk za 3. kvartál finančného roka 2019/20 prekonal odhady analytikov.



Konkrétne sa zisk H&M pred zdanením v období jún - august 2020, čo je 3. kvartál spoločnosti, znížil na 2 miliardy švédskych korún (191,98 milióna eur) z 5 miliárd SEK pred rokom. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, však očakávali oveľa slabší výsledok, a to zisk 396 miliónov SEK po strate 6,48 miliardy SEK v 2. štvrťroku.



Tržby H&M za tri mesiace do konca augusta klesli o 19 % na 50,87 miliardy SEK, pričom v lokálnych menách sa znížili o 16 %. Ekonómovia predpovedali reťazcu tržby 51,53 miliardy SEK.



HM uviedol, že dobre prijaté kolekcie, rýchle a rozhodné kroky v reakcii na ochorenie COVID-19, vyšší predaj za celú cenu a silná kontrola nákladov pomohli spoločnosti dosiahnuť zisk za tri mesiace do konca augusta.



Reťazec musel mať na začiatku štvrťroka dočasne zatvorených približne 900 zo svojich viac ako 5000 obchodov. Na konci štvrťroka bolo dočasne zatvorených vyše 200 obchodov.



H&M zverejní kompletné kvartálne výsledky 1. októbra, medzitým však obmedzuje počet zamestnancov, otvára menej nových obchodov, ako plánoval, a zatvára ďalšie, aby znížil náklady.



(1 EUR = 10,4178 SEK)