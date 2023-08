H&M postupne ukončí nákup tovaru z Mjanmarska

Štokholm 17. augusta (TASR) - Hennes & Mauritz (H&M), druhý najväčší maloobchodný predajca módy na svete, vo štvrtok oznámil, že postupne ukončí nákup tovaru z Mjanmarska, keďže pribúdajú správy o zneužívaní pracovných síl v odevných továrňach v krajine. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Švédsky reťazec je ďalšou značkou, ktorá prerušila vzťahy s dodávateľmi v krajine po španielskej spoločnosti Inditex, vlastníkovi Zary, írskom Primarku, britskom Marks & Spencer a ďalších. A hoci odborníci uznávajú, že tieto firmy čelia problémom, keď sa snažia zabezpečiť, aby neboli spojené so zneužívaním, tvrdia zároveň, že ich odchody môžu v konečnom dôsledku situáciu pracovníkov v krajine ešte zhoršiť.



Vojenský prevrat vo februári 2021 uvrhol Mjanmarsko do politickej a humanitárnej krízy a zasiahol aj ekonomiku.



"Po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli postupne ukončiť naše operácie v Mjanmarsku," uviedol H&M v e-maile pre Reuters. Reťazec dodal, že monitoruje vývoj v Mjanmarsku a má čoraz väčšie problémy zabezpečiť, aby všetko prebiehalo podľa jeho noriem a požiadaviek.



H&M v stredu (15. 8.) uviedol, že vyšetruje 20 údajných prípadov zneužívania práce v mjanmarských odevných továrňach po tom, ako mimovládna organizácia so sídlom v Spojenom kráľovstve upozornila, že prípady údajného zneužívania vrátane krádeže miezd a nútených nadčasov sa od prevratu znásobili.



Odevný sektor je kľúčovým zamestnávateľom v krajine. Väčšinou v ňom pracujú ženy, ktoré vyrábajú oblečenie a obuv pre veľké značky vo viac ako 500 továrňach. Podľa zoznamu verejných dodávateľov pre H&M pracuje v Mjanmarsku 39 tovární.



"Ľutujem oznámenie H&M, pretože bude mať negatívny vplyv na tisíce pracujúcich žien v Mjanmarsku," povedala Vicky Bowmanová, riaditeľka Mjanmarského centra pre zodpovedné podnikanie a bývalá britská veľvyslankyňa v Mjanmarsku. Dodala, že vzhľadom na nárast počtu zatknutí členov odborových zväzov, ako aj členov organizácie Action Labour Rights, ju toto rozhodnutie neprekvapuje.



Z Mjanmarska sa stiahli aj veľké korporácie v iných sektoroch, pričom ropné spoločnosti TotalEnergies a Chevron oznámili svoj odchod v januári minulého roka.