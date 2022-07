H&M predá aktíva v Rusku pravdepodobne ruskej firme

Moskva 28. júla (TASR) - Švédsky maloobchodný reťazec Hennes & Mauritz (H&M) sa rozhodol, že svoje aktíva na ruskom trhu predá. Uviedlo to vo štvrtok ruské ministerstvo priemyslu a obchodu s tým, že v prípade kúpy biznisu zahraničným záujemcom by išlo pravdepodobne o firmu zo "spriatelenej krajiny". TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Predpokladáme, že prípadným kupcom bude ruská spoločnosť alebo podnik zo 'spriatelenej' krajiny. To znamená jednej z tých, ktoré na Rusko neuvalili sankcie," oznámilo ministerstvo.



Druhý najväčší maloobchodný odevný reťazec na svete oznámil odchod z ruského trhu pred desiatimi dňami. Ako vtedy povedala generálna riaditeľka spoločnosti Helena Helmerssonová, po dôslednom zvážení situácie je podľa vedenia firmy nemožné pokračovať v biznise na ruskom trhu. Dodala, že reťazec plánuje ešte na určitý čas otvoriť obchody v Rusku, aby vypredal zvyšné zásoby.



Dovtedy švédska firma svoje pôsobenie v Rusku iba pozastavila. Urobila tak už začiatkom marca, keď reagovala na útok Moskvy voči Ukrajine. Rusko bolo pritom pre H&M šiestym najväčším trhom a pred vojnou tam reťazec počet svojich obchodov zvyšoval, zatiaľ čo na iných trhoch počty prevádzok redukoval.