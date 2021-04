Madrid 6. apríla (TASR) - Švédsky odevný reťazec Hennes & Mauritz (H&M) prepustí v Španielsku viac ako 1000 zamestnancov, ktorí sú momentálne zaradení v štátnom programe príspevkov na mzdy, tzv. kurzarbeit, pre pandémiu nového koronavírusu. Informovali o tom v utorok španielske odbory CCOO.



Vo vyhlásení CCOO sa uvádza, že druhý najväčší predajca odevov na svete, po španielskom Inditexe, začne s prepúšťaním, ktoré sa dotkne viac ako 1000 ľudí a bude zahŕňať zatvorenie 30 obchodov. Odbory označili zatvorenie obchodov za „absolútne neprimerané“ a prepúšťanie personálu zaradeného do štátneho programu za neoprávnené.



Podľa odborov, aj keď je pravda, že mohlo dôjsť k zmene spotrebiteľských návykov, ktorá by mohla ospravedlniť zmenu pracovnej sily, to v žiadnom prípade neodôvodňuje taký veľký počet nadbytočných ľudí. Najmä ak sa berie do úvahy fakt, že spoločnosť H&M počas pandémie profitovala z vládnej schémy financovania miezd zamestnancov, ktorí museli zostať doma.



Financovanie tohto programu je jedným z kľúčových opatrení vlády premiéra Pedra Sáncheza na podporu ekonomiky poznačenej mesiacmi blokád.



Toto a ďalšie mimoriadne opatrenia na zmiernenie krízy stáli španielsku štátnu pokladnicu od začiatku pandémie 40 miliárd eur.



Firmy majú ako odplatu za pomoc zakázané prepúšťať zamestnancov šesť mesiacov po ukončení systému, ktorý má v súčasnosti platiť do 31. mája, ale bude pravdepodobne predĺžený.



Čistý zisk spoločnosti H&M sa v roku 2020 v dôsledku pandémie strmo prepadol. Reťazec už avizoval, že zatvorí 350 zo svojich 5000 obchodov po celom svete a otvorí ďalších 100.



Napriek poklesu celkových tržieb zaznamenala spoločnosť v roku 2020 skok v online predaji o viac ako 40 %. Jeho podiel na celkovom obrate sa zvýšil takmer na tretinu.