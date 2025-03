H&M vykázal v 1. kvartáli slabší rast tržieb, zisk prudko klesol

Štokholm 27. marca (TASR) - Švédsky odevný reťazec Hennes & Mauritz (H&M) zaznamenal za 1. štvrťrok súčasného obchodného roka slabší než očakávaný rast tržieb a nepriaznivo sa vyvíja aj prvý mesiac 2. kvartálu. Navyše, zisk za 1. štvrťrok vykázal prudký pokles. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Spoločnosť H&M vo štvrtok zverejnila, že za 1. štvrťrok obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od decembra do konca februára, zaznamenala tržby na úrovni 55,33 miliardy švédskych korún (5,10 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho obchodného roka to v lokálnych menách znamená zvýšenie o 2 %, k čomu prispel rast na viacerých trhoch, najmä v západnej, južnej a vo východnej Európe. Rast celkových tržieb podporili aj nákupy cez internet.



Výsledky napriek tomu mierne zaostali za očakávaniami, keďže analytici počítali s tržbami na úrovni 55,9 miliardy SEK. Navyše, ani začiatok 2. štvrťroka sa nevyvíja dobre. Za marec očakáva firma rast tržieb o 1 %, zatiaľ čo v marci minulého roka predstavoval 4 %.



Omnoho horšie než tržby sa v 1. kvartáli 2024/2025 vyvíjal zisk. Čistý zisk dosiahol 590 miliónov SEK, zatiaľ čo pred rokom to bolo 1,24 miliardy SEK. Prevádzkový zisk klesol z 2,08 miliardy na 1,2 miliardy SEK a prevádzková marža z 3,9 % na 2,2 %.



Ziskovosť podľa spoločnosti ovplyvnili výraznejšie zľavy, investície do marketingu a negatívne externé prostredie. Okrem toho, firma investuje do úprav svojich obchodov a zároveň redukuje ich počet. V súčasnosti má H&M po celom svete 4213 obchodov, čo je najmenší počet od roku 2016.



(1 EUR = 10,8395 SEK)